Vous pensiez avoir tout vu et pourtant, In Win continue de nous surprendre/choquer (à vous de choisir) avec un boîtier assez particulier, au look très… atypique. La marque nous a déjà bien habitués aux boîtiers hors normes, on se souvient encore du très sphérique WINBOT ou bien du très dépliant H-Tower. Le Computex c’est toujours l’occasion de présenter des innovations, bien qu’étant repoussé, la marque a préparé ce nouveau modèle en vue de le mettre sur le devant de la scène le moment venu. Le In Win Diéy nous apparaît donc, avec son allure déroutante, on vous laisse en juger par vous-même. Alors plante alien, papillon high-tech, lampe de bureau, plafonnier IKEA, ou vaisseau spatial ? Difficile de trancher, voyez plutôt :

C’est atypique, oui, mais c’est aussi « luxueux », ou du moins présenté ainsi. Ce genre de boîtier plaira ou ne plaira pas, il en faut pour tous les goûts, certes, bien que l’aspect pratique ait ici été complètement délaissé au détriment de l’esthétique.

Côté « tour de PC » de la chose, on trouvera une compatibilité E-ATX avec 8 slots PCIe ainsi que la possibilité de mettre des cartes graphiques de 36 cm de long. Niveau ventirad, on se limitera à 17 cm de hauteur, ce qui laissera passer la plupart des modèles du marché. Pour le stockage, il sera possible de mettre quatre unités de 3,5 pouces, avec des supports également compatibles 2,5 pouces. Le boîtier se fera aussi un plaisir d’accueillir les systèmes de watercooling, maison ou AIO, avec la possibilité de positionner jusqu’à trois radiateurs 360 mm. Les dimensions de la bestiole sont tout aussi folles, avec du 800x960x960 mm lorsque le boîtier est fermé. Une fois ouvert, on se retrouve avec des dimensions de 800x1300x1300 mm, autant dire que cela prend de la place, et c’est peu dire !

On pourrait presque lui reconnaître un statut d’œuvre d’art (industrielle et fabriquée à la chaîne), tellement le produit est unique et spectaculaire à sa manière. Les ailettes sont mécanisées, transparentes, faites de plexiglas et pourront se mouvoir pour révéler la configuration PC. Les 80 ailettes bleu océan disposent naturellement d’un éclairage ARGB, pour vous en mettre plein les mirettes et impressionner vos amis avec votre nouvelle boule disco !

Pour sûr, ce boîtier devrait toutefois être bien difficile à nettoyer, ce qui est déjà souvent le cas avec les configurations « ouvertes ». Les ailettes en plus ne vont sûrement pas aider et rendront la tâche d’autant plus fastidieuse. Le boîtier est bien sûr livré avec son stand, pour maintenir la structure de manière aérienne et apporter un peu plus de cachet au rendu global.

In Win n’a pas encore annoncé de tarif pour ce monstre, mais on se doute que le chiffre sera à la hauteur de l’ambition des designers. Qui sait, la marque gagne peut-être plus d’argent en vendant ses boîtiers comme des créations d’artistes, plus qu’avec des boîtiers purement fonctionnels. Vu les dimensions, ce produit pourrait potentiellement devenir le plus cher de l’histoire du catalogue de la marque, qui a déjà fait fort avec le Z-Frame à 10 000 boules. Quitte à payer une blinde, prévoyez aussi un pack les lingettes (désinfectante en bonus si vous arrivez à en trouver) pour le nettoyage.

Attention, l'échelle n'a absolument pas été respectée pour cette profa !