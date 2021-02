no ragotz

Décidément, les rumeurs concernant les RX 6700 et les RX 6700 XT vont bon train. Pressenties pour mars 2021 dans un contexte de pénurie extrême des cartes graphiques, accompagnée d’une flambée incroyable des prix, les futures nouvelles venues ont de quoi soulever bien des attentes, en particulier en ce qui concerne leur disponibilité en masse.

Cette fois-ci, c’est via YouTube (et avec une voix digne de Guillaume en chaleur) que se répandent ces nouvelles bribes d’informations : AMD ne lancerait pas une, mais deux versions de la RX 6700 XT, qui se différeraient par leur enveloppe thermique. L’ASIC A proposerait, en effet, une carte de 230 W, alors que la version B serait cantonnée à 189 W, pour une différence supposée d’environ 10 %. Quant à savoir si le die en dessous est identique ou non, il va falloir patienter, car rien n’est mentionné de ce côté-là !

Pourtant, les deux cartes auraient des fréquences similaires boostant à près de 2 600 MHz, pour 12 Gio de GDDR6 embarqués, ce qui confirmerait les précédentes fuites. Pour le reste, rien ne semble encore établi, c’est à ce demander l’intérêt de ces deux cartes. Peut-être une version issue des GPU mobiles ? Un moyen ésotérique de remédier au minage, soyons fous, avec une autre finesse de gravure ? Cela semble toutefois peu probable ; il serait en effet difficilement entendable pour le client de pouvoir acheter deux cartes de même nom, mais à la consommation radicalement différente. Selon la source, l’ASIC A serait simplement une version premium destinée aux cartes overclockées d’usine, un schmilblick qui semble bien farfelu. Affaire à suivre ! (Source : VideoCardz)

GPU jumeaux, ou bon gros fake ?