Alors que les puces Ryzen 5000 desktop sont là, les regards se tournent irrémédiablement vers l'équivalent mobile. On sait qu'il y aura des 5000U nom de code Cezanne, et d'autres Lucienne (ex Van Gogh), vivement des Ryzen Gégé ou Raymonde. La différence fondamentale entre ces deux provient de la nature du CPU et du GPU. Lucienne est un Refresh de Renoir en Zen 2, mais aux dernières nouvelles il arborait des coeurs graphiques RDNA. Quant à Cezanne, polo pour les intimes, il devrait être animé par des coeurs Zen 3, mais garderait Vega 7nm en tant qu'iGPU.

Il faudra donc bien être vigilants sur ce que vous souhaitez, privilégier le CPU ou le GPU, car dans les dénominations devraient mêler les deux genres. Si le chiffre des centaines est pair, alors ce devrait être du Cezanne, a contrario, si c'est impair alors cela devrait être du Lucienne. Cette précision faite en l'état de nos connaissances actuelles aboutit à la présentation du premier portable équipé en Ryzen 5000U.

L'Acer Aspire A515 aura un écran de 15.6" à dalle IPS et affichant 1920x1080 pixels. Il aura 8 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 512 Go, et surtout un Ryzen 7 5700U. C'est donc Lulu qui est embarquée, et on comprend pourquoi le descriptif reste évasif sur la partie iGPU : AMD n'a encore rien annoncé d'officiel, mais on s'attend donc aux premiers iGPU RDNA. C'est sur Amazon qu'il a été déniché, à un tarif de 779€, annonce effacée depuis, mais le bousin semblait prévu pour février 2021. Cela laisse penser qu'à la date du CES, dématérialisé, des choses seront dites !