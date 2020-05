Alors que la version 2 Go de Rasberry Pi a été retirée progressivement des ventes depuis février 2020, le modèle actuel, nommé 4 B, n’était — semble-t-il — pas encore prête de recevoir une mise à jour. Pourtant, il semblera bien que la fondation ait plus d’un tour dans sa poche, car aujourd’hui est annoncée une version encore plus musclée du mini-PC phare, équipée de 8 Go.

Pour le reste, le contenu est identique : même SoC BCM2711, même connectique de 4 ports USB, un port RJ-45, un HDMI et un jack, le même. Pour rentrer dans les détails croustillants, cette version utilise de la LPDDR4 grâce à un partenariat avec Micron, permettant l’intégration des 8 Go via un seul module, une chose précédemment impossible. Pour les rêveurs, le contrôleur mémoire intégré peut même gérer 16 Go de RAM : si jamais vous avez des contacts ou des idées d’intégration...

De plus en plus ressemblant à un ordinateur, le bougre !



En outre, la maison-mère fait fort, puisque le bousin est disponible dès aujourd’hui pour un tarif de 75 $, soit 25 $ de plus que la version précédente. En France, cela se traduit par 80 € pour la mouture octodotée, contre 60 pour la quadruple. Avis aux bidouilleurs ?