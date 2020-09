Après le Rasberry-Mac, voici une création dans la même veine : le Raspberry-PQ. Enfin, pas tout à fait, puisque le projet du jour se révèle en fait être un rappel automatique de rachat de papier toilette... la classe.

L’idée originelle semble provenir d’une obscure idée de chez Tom's Hardware, probablement conséquence du confinement. Le principe est simple : utiliser un capteur ultrason relié à un Raspberry Pi Zero pour mesurer la distance entre le haut d’une pile de rouleaux de papier toilette et un point fixe, moyennant un peu de bricolage et quelques lignes de code — ne vous en faites pas, une grande partie est directement disponible sur GitHub. Lorsque cette longueur dépasse un certain seuil : alerte ! Vous fonctionnez sur votre réserve, il faut alors refaire le plein.

Tout cela est bien beau, mais comment se manifeste ce manque ? Les amateurs de domotiques sauront laisser un sous-entendu subtil à chaque allumage d’ampoule connectée, mais, ici, l’équipe a préféré opter pour une solution plus discrète, mais non moins facile à mettre en place (si vous n’êtes pas familier des scripts python, tout du moins) : l’envoi d’un e-mail.

L’utilité du bousin ? Absolument aucune, l’installation nage dans le ridicule et c’est justement ce qui en fait tout son charme ! Reste à voir qui sera assez courageux pour faire le crash-test d’un tel montage en France... Une petite envie ?