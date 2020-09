La trousse à outils bien garnie du caméléon !

Alors que Nvidia lève petit à petit le voile sur ses nouvelles cartes Ampere, il en profite pour compléter également sa trousse à outils à destination des testeurs. Certains se souviendront par exemple de FCAT (Frame Capture and Analysis Tools) qui avait tenté de répondre au besoin de mesure de la fluidité, en enregistrant le signal vidéo puis analysant les images reçues. Sa mise en oeuvre très lourde sans répondre à toute la problématique, a conduit à son quasi abandon aujourd'hui, pour ceux qui en ont été dotés. Pour autant, proposer des outils permettant d'aller plus loin dans les analyses tout en gagnant du temps, fait sens. Le caméléon propose donc de nouveaux kits permettant de mesurer, latence, consommation et performances. Il est toutefois nécessaire de s'assurer de la fiabilité et de l'équité des mesures obtenues. Nous vous proposons donc un petit tour du propriétaire de ces solutions, permettant de mesurer les latences, consommations et performances des cartes graphiques, en étudiant leur mise en oeuvre et les résultats qu'ils peuvent produire.