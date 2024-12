L'émulateur RPCS3 embrasse l’arm64 et s’aventure sur Raspberry Pi 5

Contrairement aux émulateurs Switch Ryujinx et Yuzu étouffés par Nintendo, RPCS3, l’émulateur de PlayStation 3, poursuit son petit bonhomme de chemin. Après des mois de travail, ses développeurs l’ont même gratifié d’un support de l’architecture arm64. Il est donc désormais en mesure de fonctionner sur les appareils armés de puces Apple Silicon (M1, M2, M3…) ou de Snapdragon, et en particulier les Snapdragon X Series. L’équipe a également poussé le vice jusqu’à garantir le support sur le Raspberry Pi 5 (lequel exploite des cœurs Arm Cortex-A76, et qui tapait des records durant les JO).

Trois ans de développement

Le site de RPCS3 propose un long article revenant sur les différentes défis relevés par l’équipe. Nous vous invitons à le consulter si vous souhaitez approfondir l’aspect technique. Les développeurs ont notamment été confrontés à des difficultés induites par le compilateur JIT (Just-In-Time) de RPCS3 et par la différence de gestion de la mémoire entre les systèmes x86 et arm64 (les systèmes x86 traditionnels utilisent des pages de mémoire de 4 KiB, contre des pages 16 KiB pour les systèmes arm64 modernes).

Concernant l’émulation de RPCS3, qui nécessite un processeur armv8.2-a, au moins 8 Go de RAM et un GPU / pilote OpenGL 4.3 ou Vulkan, à partir d’un Rasberry Pi 5, les développeurs se sont également donné du mal pour aboutir à quelque chose de correct. Les expérimentations dans des définitions 720p et 360p pour des jeux 3D n’ont pas été concluantes. En conséquence, l’équipe de RPCS3 a été contrainte de descendre jusqu'à une définition digne de la PSP, soit à du 272p, avec une échelle de résolution de 38 %. Dans de telles conditions, ils garantissent que la plupart des jeux 3D sont « fluides ». Ils donnent l’exemple de God of War 1 qui tourne à 30 FPS.

Quelques mots d’ordre plus général pour finir. Les développeurs expliquent le bien fondé de leur démarche en ces termes : « L'ajout du support de l'architecture arm64 est une étape clé pour assurer la préservation à long terme de la console PlayStation 3, alors que les CPU arm64 font leur chemin sur le marché conventionnel des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables ».

En revanche, ils affirment « n’avoir aucune intention de porter RPCS3 sur les plateformes [Android et iOS] pour le moment ». Surtout, ils mettent en garde contre « l'augmentation du nombre d'applications frauduleuses qui se présentent comme un émulateur de PlayStation 3 alors qu'il s'agit de logiciels malveillants, ou qui redistribuent RPCS3 sous un autre nom en prétendant qu'il s'agit d'un nouvel émulateur. Certaines d'entre elles sont même vérifiées dans le Play Store de Google. Malheureusement, Google n'a pas donné suite à nos rapports et ces applications frauduleuses continuent d'être exposées aux utilisateurs ».