Tiens donc, les constructeurs de matériel réseau chinois sont assez actifs en ce moment avec des annonces d’assistants ou de routeurs assez fréquentes. Au tour d’Honor, filiale de Huawei, de proposer un routeur très abordable pour le marché chinois, le Honor Router 3, alias XD20. Sûrement une réponse à Xiaomi pour avoir annoncé plusieurs routeurs Wi-Fi 6 assez agressifs, dont le gros AX3600 et le petit AX1800 — dont nous vous avions parlé il y a peu — aux prestations alléchantes sur le papier. Qu’avons-nous au programme chef ? Pour commencer du Wi-Fi 6 — malheureusement sans certification — et un tarif vraiment concurrentiel.

Honor vient donc mettre une petite baffe à Xiaomi sur son propre terrain avec un produit qui n’a cette fois-ci aucunement le look d’une enceinte, mais bel et bien d’un routeur tout à fait classique avec des antennes. Ce Honor Router 3 (XD20) est équipé d’un processeur dual-core ARM moulinant à 1,2 GHz et couplé à 128 Mo de mémoire vive. Nous sommes donc sur une machine très light, qui devrait faire tout juste ce qu’il faut pour son tarif — on ne peut que l’espérer. Ce sont 4 antennes qui assureront la connectivité sans fil, avec le support du MU-MIMO et des débits théoriques de 574 Mb/s en 2,4 GHz ainsi que 2404 Mb/s sur le 5 GHz. En plus du Wi-Fi 6, quatre ports Gigabit Ethernet seront présents, permettant tous de passer en WAN si besoin. Le routeur utilise RTOS de chez Huawei et est compatible avec l’application Smart Life de la marque.

Les améliorations face à l’ancien WS5200 PRO sont finalement notables, avec une augmentation de 400 MHz pour la fréquence CPU — ce qui ne pouvait pas vraiment faire de mal - et une amélioration des débits théoriques grâce aux dernières technologies Wi-Fi.

Bien que pour le moment le produit ne soit pas encore prévu sur le sol européen, Honor marque des points avec un routeur positionné à 219 CNY, soit à peine 35 euros. Difficile encore de trouver moins cher avec du Wi-Fi 6, mais on peut réellement douter de l’intérêt d’un tel produit, peu de monde aimerait sûrement faire reposer son installation sur si peu - surtout que les box opérateur font souvent bien le travail - avec un processeur dual-core faiblard et l’absence de NPU. Pourtant et finalement, face à la concurrence à un tel niveau de prix, on se contente soit de 750 Mb/s, soit de rien du tout… Honor met donc une belle épine dans le pied de Xiaomi avec ce Honor Router 3 !