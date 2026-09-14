Le Steam Frame débarque à 1 049 euros, avec une loterie en prime

Et de trois. Le dernier produit du triptyque officialisé il y a presque dix mois, le Steam Frame, vient de se lancer. Comme pour les précédentes créations de Valve, Steam Controller et Steam Machine, il faut s’inscrire sur une liste d’attente (quoique, possible que ce ne fût pas le cas pour la manette ; nous la laissons quand même pour le lien, roublards que nous sommes). Puis patienter. Croiser les doigts. Toucher du bois. Ou encore mieux, nous apprend Le Petit Futé dans son Top 10 des traditions porte-bonheur les plus insolites dans le monde ! se rendre à la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan, y trouver la mosaïque du taureau zodiacal et parvenir à « effectuer trois tours complets » sur soi-même « en ayant positionné son talon sur les testicules du taureau ». La garantie de voir « son vœu exaucé », d’après la source !

Écartons tout de suite un malentendu susceptible de mettre votre vie en danger : si vous n’habitez pas à Milan, mais qu'il y a un taureau dans un champ près de chez vous, ne tentez surtout pas cette périlleuse manœuvre avec le ruminant. Primo, parce que celui-ci, par nature moins placide que sa femelle (du moins lorsqu’elle n’a pas de petit), risque déjà de peu apprécier que vous vous aventuriez dans son pâturage. Deuxio, en supposant que ce soit un magnanime qui tolère votre présence, plaquer votre talon sur ses testicules lui fera, malgré sa bonne disposition, assurément voir rouge. Alors, votre toupie, vous l’aurez, mais elle fera plus de trois tours, et ce n’est pas vous qui en donnerez l’impulsion.

À vrai dire, en matière de superstitions débiles (pardon pour ce pléonasme), celle qui nous paraîtrait à la fois la plus cohérente et la moins dangereuse consisterait à brûler un petit bateau devant une effigie de Saint-Gabe. Pour l’objet du sacrifice, entrez simplement « bateau décoration bois » sur votre moteur de recherche. Pour l’image, celle présente à la fin de cette actu fera l’affaire ; il ne vous reste plus qu’à l’imprimer.

Pas de chargeur

L’avantage avec une introduction de 343 mots, c’est que, sur un plan purement comptable, le boulot est déjà fait. Nous pourrions ranger le clavier et vous laisser sur cet autre triptyque, celui des 3T — toupie, taureau, testicules —, dont la capacité à troubler votre prochaine nuit est sûrement bien supérieure à celui de Valve. D'autant qu'il n’y a pas énormément de matière hormis la condition d’obtention narrée (et pas mal romancée) ci-dessus. Enfin, avant de vous laisser partir à la recherche d’un taureau et d’un petit bateau en bois, il reste tout de même à parler du principal : combien coûte donc ce privilège ?

1 059 dollars pour la version du Steam Frame équipée de 256 Go de stockage ; 1 299 dollars pour la déclinaison dotée de 1 To. Et puisque nous ne sommes pas encore totalement vassalisés par les Amerloques, les tarifs passent à 1 049 euros et 1 279 euros de ce côté-ci de l’Atlantique. Les deux modèles sont livrés avec leurs contrôleurs.

Pour revenir à du hardware, le Steam Frame repose sur une plateforme Snapdragon 8 Gen 3, accompagnée de 16 Go de mémoire LPDDR5X. Il embarque deux écrans LCD de 2 160 × 2 160 pixels, un par œil, associés à des lentilles Pancake, avec une fréquence de rafraîchissement comprise entre 72 et 144 Hz, cette dernière étant encore considérée comme expérimentale. Le casque profite également du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et d’un emplacement microSD.

Du côté des jeux, Valve a mis au point une version autonome de Half-Life: Alyx, capable de tourner directement sur le Steam Frame. Elle sera incluse avec le casque (le jeu coûte 60 euros en temps normal). La page du produit précise par ailleurs que ce dernier « est pensé pour la retransmission et compatible avec l’intégralité de votre bibliothèque Steam ». Pas que tous les jeux soient subitement devenus VR, mais au cas où il serait nécessaire de le rappeler, un casque peut tout à fait servir de dispositif d’affichage à la place d’un moniteur classique.

Pour acheter le Steam Frame, il faut commencer par s’inscrire à la liste de réservation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 septembre à 19 h CEST, après quoi Valve procédera à un tirage au sort. Les personnes retenues recevront un courriel et auront la chance de commander leur casque à partir du 18 septembre.

Petite subtilité au passage : aucun chargeur secteur n’est fourni. Valve indique qu’un chargeur USB-C de 45 W ou plus, notamment celui du Steam Deck, suffit pour alimenter le casque. La firme vend néanmoins son propre chargeur USB-C 45 W avec câble de 2,5 mètres pour 29 dollars / 39 euros.