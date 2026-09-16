Micron voit grand avec une barrette DDR5 de 512 Go

Si vous trouvez déjà qu’acheter une pauvre barrette de 16 Go de DDR5 fait mal au compte en banque, imaginez ce qu’il en sera pour une de 512 Go. Quelques mois après ses modules de 256 Go, annoncés en mai dernier, Micron double la mise avec une barrette d'une telle capacité, forcément destinée aux serveurs. L’entreprise prévoit une production en volume pour le second semestre 2027. Les 512 gigots de DDR5 deviendront ainsi réalité.

Pas d'illustration pour celle de 512 Go.

512 Go sur une seule barrette

Dans cette course à la mémoire vive, Micron revendique donc le premier module DDR5 de 512 Go. Pour atteindre cette capacité, la barrette empile verticalement plusieurs dies de DRAM et les relie grâce à des TSV (Through-Silicon Vias). Une technique de fabrication bien éprouvée qui permet d’augmenter la densité sans modifier l’encombrement physique du module. Dans un serveur équipé de 24 emplacements DIMM, une telle capacité par module aboutit à 12 To de DDR5.

La barrette fonctionne jusqu’à 9200 MT/s. Micron met également en avant l’efficacité énergétique de sa solution. La société allègue qu'un module de 512 Go consomme 16 W dans ses conditions de test, contre 44,2 W pour quatre modules de 128 Go offrant la même capacité. Soit une réduction de plus de 60 % selon le fabricant.

Par ailleurs, conserver davantage de données directement en mémoire évite les allers-retours vers des niveaux de stockage plus lents pour certains traitements. Micron revendique jusqu’à 1,4 fois plus de performances dans certains workloads analytiques par rapport à une configuration équipée de 256 Go de DDR5. La société cite les bases de données et les systèmes de cache comme RocksDB ou Redis parmi les applications susceptibles de profiter de cette densité accrue.

AMD et Intel participent déjà à la validation de ces modules sur leurs futures plateformes serveur. Il faudra toutefois patienter jusqu’au second semestre 2027 pour voir arriver la production en volume. Et pour le prix, Micron n’a rien annoncé. Vous l’imaginez, il n’y a évidemment pas de « prix public conseillé ».

Notez tout de même qu’en dépit de cette communication et de celle de mai, le site de Micron recense au mieux des barrettes de 128 Go en DDR5-4000. Dans le même temps, le catalogue de Samsung en inventorie de 256 Go en DDR5-8000.