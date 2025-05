GTA VI repoussé : rendez-vous en mai 2026

Après plusieurs mois de silence radio, ce que beaucoup d’observateurs pressentaient est officiel : Grand Theft Auto VI ne sortira pas à l’automne 2025, mais en mai 2026. Le 26 précisément, selon le communiqué officiel de Rockstar Games.

Feignons l'étonnement

Pour mémoire, la fameuse bande-annonce qui avait été visionnée plus de 50 millions de fois en une dizaine d’heures remonte à décembre 2023. En mai 2024, Take-Two Interactive, la maison mère, évoquait officiellement une sortie de Grand Theft Auto VI au cours de l'automne 2025, sans toutefois fixer de jour précis.

Sans surprise, le communiqué justifie ce report par la volonté de livrer le meilleur jeu possible dès sa parution. Pour ce faire, les équipes de Rockstar Games ont besoin de davantage de temps pour peaufiner leur production. Pour les joueurs, il va donc falloir qu’ils prennent leur mal en patience, puisque ce report repousse à plus d’un an (à un an et vingt-quatre jours) le moment fatidique.

Rappelons tout de même que Grand Theft Auto V est paru sur Xbox 360 et PS3 le 17 septembre 2013. L’opus suivant arrivera donc presque treize années plus tard.

Ci-dessous, le communiqué, suivi de sa traduction automatique :

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Bonjour à tous,



Grand Theft Auto VI sortira désormais le 26 mai 2026.



Nous sommes sincèrement désolés que cette date soit plus tardive que ce que vous attendiez. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été profondément touchants pour toute notre équipe. Nous vous remercions pour votre soutien et votre patience pendant que nous continuons à travailler sur le jeu.



Comme pour chacun de nos jeux, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour atteindre le niveau de qualité que vous attendez et que vous méritez.



Nous avons hâte de partager bientôt plus d’informations avec vous.



Sincèrement, Rockstar Games