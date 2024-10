Red Dead Redemption PC : Rockstar partisan du moindre effort

Les joueurs PC n’avaient eu que treize mois à patienter après la sortie de Red Redemption II sur PlayStation 4 et Xbox One (en octobre 2018) pour pouvoir incarner, à leur tour, Arthur Morgan, sur leur plateforme fétiche. En outre, lors de sa sortie, en novembre 2019, sur PC Windows, Red Dead Redemption 2 avait mis une grosse rouste aux consoles de 8e génération ; il rappelait à tout le monde qu’en matière de jeux vidéo : PC Master Race.

La situation fut quelque peu différente pour Red Dead Redemption. Déjà, parce que les PCistes ont dû patienter plus de quatorze longues années avant de pouvoir contrôler John Marston, une vieille connaissance d’Arthur Morgan. En effet, la production de Rockstar est initialement sortie en mai 2010 sur les consoles de l’époque, autrement dit les PlayStation 3 et Xbox 360. Pire, la race supérieure des joueurs aura carrément été servie après la lie des consoleux : les détenteurs de Nintendo Switch peuvent s’immerger dans l’année 1911 depuis le 17 août 2023, jour de parution du titre sur l’antique hybride.

Red Dead Redemption PC : un jeu de 2010 vendu 50 balles

Finalement, grand seigneur, Rockstar, un studio moins critiqué qu’Ubisoft — vraisemblablement parce qu’il se contente d’exploiter le filon multijoueur de son GTA Online depuis onze ans et de porter ses anciennes gloires sur de nouveaux supports à travers de superbes remakes proposés à bas prix (rappelons que nous avions déjà eu droit à une génialissime Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition en 2021) —, concède le droit aux joueurs PC de jouer à sa vieillerie de 2010, moyennant une très modeste participation de 50 euros.

La bonne nouvelle, si vous avez déjà vécu l’aventure sur les supports susmentionnés, c’est que vous n’allez aucunement sentir le besoin de racheter le jeu. En effet, les deux séquences comparatives ci-dessous confirment que les changements opérés par Rockstar Games et Double Eleven pour cette version PC sont plutôt légers.

La première vidéo, proposée par la chaîne Geração Power Up, compare les versions Steam, Xbox 360 et Nintendo Switch. Malheureusement, elle se concentre davantage sur les cinématiques que sur les séquences de jeu réelles, ce qui limite son intérêt.

L’auteur de la chaîne ElAnalistaDeBits a pour sa part opposé les versions PC et PS5, et en incorporant bien plus de phases de gameplay. De prime abord, les deux versions ont l’air peu ou prou identiques. Précisons tout de même qu’il n’y a pas d'édition PlayStation 5 de RDR à proprement parler ; la console se contente de faire fonctionner la mouture PS4 via son mode de rétrocompatibilité.