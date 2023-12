Plus de 55 millions de vues en 10 heures sur un trailer : voilà qui annonce la couleur pour GTA 6

Les chiffres que génèrent la franchise Grand Theft auto donnent le tournis, et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Plus ou moins finement teasé — un teaser de trailer, il n y a que StarWars, le pr0n et dorénavant GTA pour réussir ça — qui aura même occasionné la fermeture du compte X qui aura vendu la mèche avant l'heure dans un temps record, obligeant Rockstar à avancer de quelques heures le sacrosaint du parfum de la tarte aux pommes de sa madeleine de Proust. Un impact négatif ? Probablement pas, rendez-vous compte : le temps d'écrire ces lignes, le compteur a déjà pris 1 million de vues supplémentaires et probablement que d'ici la publication de ces dernières il en aura encore pris un de plus. De quoi rendre fou de jalousie toute sorte d'influenceurs et autres putaclics courant après le stats de visites, il faut dire qu'il y a de quoi : on rivaliserait presque avec le superbowl.

Finalement une story dans la story, déjà marquée des 3 Go du leak de 2022, c'est de bon aloi pour un titre super-AAA++ qui à lui seul dessine une (grosse) tendance dans le secteur vidéo ludique, saupoudré dans ce cas d'un peu de Bonnie & Clyde (ici Lucia & Jason) : eh oui, même ou enfin selon les sensibilités, signe des temps GTA met en avant la féminité dans son dernier opus. Et que nous apprend-il, ce trailer ? Une estimation de date d'arrivée déjà, peut-être l'élément le plus attendu. Par date, comptez plutôt sur un créneau assez large, fixé à 2025. Ils ont bien raison de prendre tout leur temps, puisque GTA 5 établissait cette année et après une décennie de commercialisation son record de ventes crevant le plafond des 185 millions de ventes. Et dans la bonne tradition Rockstarienne, GTA 6 n'arrivera pas sur PC en 2025, mais uniquement sur les consoles de salon.

Il nous apprend également que l'environnement sera bien sur fond de Vice City, la vision GTAisée de Miami déjà usité dans l'exploitation de son image criminellogène (ne cherchez pas, ce mot n'existe pas, mais on le trouve plutôt adapté) dans diverses séries, films, clips de rappeurs de deux balles ou encore évidemment dans le GTA éponyme. Bikinis, twerking, crocodiles, grosses cylindrées, gros pétards, bref du GTA sur toute la ligne qui ne manquera pas de susciter tout un tas de controverses. Conduire tout type d'engins des motos aux des poids lourds en passant par de l'hydravion, hélicoptère, aéroglisseur, hors-bords, porsches merco lambos & ferraris (auraient-ils négocié les licences de constructeurs automobiles pour ce 6e opus ?), yachts, quads, on en passe et sans doute des meilleurs...

Le tout au milieu de la maréchaussée qui va encore pouvoir s'asseoir sur ses RTT dans ce nouvel opus où le terrain de jeu s'annonce aussi dantesque que les différentes voies mises à disposition pour s'en affranchir.

Même dans un trailer, ils poussent le vice du détail

Si tous les magasins bénéficient du même souci, ça va en faire des assets

Visuellement, la promesse mue par le Rage Engine 9 envoie clairement du lourd, avec une densité géométrique qui rend enfin justice aux milliards de transistors présents dans nos machines modernes, tant dans les bâtis que jusqu'aux détails capillaires des très nombreux PNJ peuplant l'univers, permettant d'estimer leur âge en un simple coup d'œil. Le tout avec un souci du détail, déjà monté à un niveau hallucinant dans Red Dead Redemption 2, qui là encore s'annonce grandiose, mis en image dans une palette colorimétrique assez proche de la réalité. Du grand spectacle propulsé par le gros budget de développement alloué qui devrait largement doubler celui de Red Dead 2 de quelque 500 millions.

Grand Theft Auto VI se dirige vers l'État de Leonida, foyer des rues néon-baignées de Vice City et au-delà dans la plus grande et la plus immersive évolution de la série Grand Theft Auto à ce jour.

Au cas où vous viviez dans une grotte, on ne sait jamais on vous le pose ici