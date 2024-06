Snapdragon X Series : la rÃ©volution attendue ?

Les ordinateurs portables équipés de processeurs Snapdragon X sont officiellement disponibles depuis hier, 18 juin. Un appel à prendre les Arm face aux processeurs X86 ? Pas si sûr. Les quelques tests disponibles dépeignent un processeur certes performant, mais pas irréprochable. Bref, davantage une alternative, enfin viable, aux solutions AMD et Intel pour les ordinateurs Windows, que le « game changer » promis par Qualcomm qui, pour rappel, parlait carrément de point d’inflexion pour l’industrie des PC.

Vous êtes prévenus... © WindowsCentral

Un nombre restreint de tests

Concernant les tests, ils sont arrivés au compte-goutte et relativement peu nombreux ; nous sommes plus sur le registre de la vaguelette que du raz-de-marée. Et pour cause, beaucoup de rédactions n’ont pu engager leur examen que récemment. En cause, l’ajournement de Recall, le mouchard IA de Microsoft, en raison des interrogations sur la protection des données personnelles qu’un tel dispositif n’a pas manqué de susciter depuis son officialisation le mois dernier : la firme de Redmond a récemment décidé de reporter son instauration afin de calmer la tempête.

For those wondering where all the Copilot+ PC reviews are, after the Recall debacle last week MS told OEMs to hold review units until June 18 so it could put together a new ZDP that removes Recall / adds fixes. So most media outlets are only just getting review devices today. — Zac Bowden (@zacbowden) June 18, 2024

Cet imbroglio est clairement un mauvais signal pour les premiers systèmes Copilot+, pour lesquels Qualcomm est actuellement le seul fournisseur de systèmes certifiés (des machines avec des processeurs Ryzen AI 300 et Lunar Lake arriveront d’ici quelques semaines, mais ne recevront les fonctionnalités Copilot+ qu’ultérieurement par le biais de mises à jour).

Quoi qu’il en soit, pour ses processeurs Snapdragon X Elite et Plus, Qualcomm ne tarit pas d’éloges depuis la présentation en fin d’année dernière ; au point d’être soupçonnée de fanfaronner et surtout, plus grave, de bidonner les scores communiqués.

Nous avions eu un premier examen du Snapdragon X Elite le mois dernier, mais pouvons désormais jauger de la réalité à travers plusieurs tests de l’ASUS Vivobook S 15, une machine 15,6 pouces armée d’un Snapdragon X Elite X1E-E78-100 (la plus faible déclinaison). Ce processeur, gravé en 4 nm, mobilise 12 cœurs CPU Oryon capables de monter à 3,4 GHz, un GPU Adreno et NPU (Neural Processing Unit) 45 TOPS. Au sein de l’ordinateur susmentionné, la puce collabore avec 16 Go de LPDDR5X-8448 et un SSD de 1 To.

Au sujet du TDP, Andreas Osthoff de Notebookcheck explique qu'il n'est pas possible d'avoir formellement connaissance de celui-ci. Selon ses propres mesures, il estime la consommation de la puce autour de 30-35 watts, avec des pics passagers à 45-50 watts.

Un processeur Arm au niveau de ceux d'Intel et d'AMD

Nous vous invitons à consulter les tests réalisés par Windows Central, Notebookcheck ou encore Dave2D pour vous forger un avis exhaustif sur les capacités de cet ordinateur. Ils comprennent de nombreux benchmarks, mesures de température, etc, qu’il serait difficile de résumer sans en obscurcir les particularités. Dans les grandes lignes, tous décrivent un PC se démarquant par ses capacités IA et sa bonne autonomie, offrant de bonnes prestations CPU - y compris avec des logiciels émulés (mais sans pour autant surclasser les puces concurrentes), mais qui propose des prestations GPU décevantes, entre performances modestes et erreurs d’émulation. Naturellement, gardons à l’esprit que cet ordinateur Asus n’a nullement vocation à être une machine gaming.

Comme l’explicite la conclusion de Notebookcheck – dont le test écrit est l'un des plus complets en matière de mesures / comparaisons avec d'autres PC – le principal attrait du Snapdragon X Elite réside dans sa prise en charge de Copilot+. Cela se matérialise par plusieurs fonctionnalités telles que Cocreator, Live Captions et Audio and Video Effects. Un avis que partage Zac Bowden de Windows Central, qui écrit : « [...] la nouvelle puce de Qualcomm est vraiment impressionnante, permettant à cet ordinateur portable de faire beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est un éditeur vidéo et un multitâche compétent avec d'excellentes capacités d'IA qui, jusqu'à présent, n'étaient pas vraiment viables dans un ordinateur portable aussi fin et léger, et certainement pas pour 1 299 $ ».

Cependant, ce privilège et à la fois très ponctuel, avec l’arrivée des processeurs Intel et AMD susmentionnés dans le courant du troisième trimestre, et pas forcément consensuel. Notre confrère de Notebookcheck souligne également le tarif élevé de cette version du PC avec Snapdragon (1299 euros) par rapport à celle munie du Ryzen 7 8845HS, 200 euros moins onéreuse ; il confesse qu’il aurait bien du mal à légitimer cet écart de prix au vu des prestations délivrées.

Il résume son appréciation en ces termes :

« Le nouvel Asus Vivobook S 15 OLED équipé du processeur Snapdragon est un bon ordinateur portable multimédia et, au quotidien, on ne remarque pas si l'on utilise un ordinateur portable Snapdragon ou un modèle équipé d'un processeur AMD/Intel. C'est déjà une performance solide des nouveaux ordinateurs portables Copilot+, surtout après les performances plutôt faibles des ordinateurs portables ARM-Windows de ces dernières années. Windows fonctionne parfaitement et il existe de très nombreuses applications ARM natives. Il faut toutefois être conscient que, par rapport aux ordinateurs portables AMD/Intel, toutes les applications ne fonctionneront pas et que le choix de jeux est nettement plus limité ».

Si vous voyez le verre à moitié vide, c’est donc une manière polie de dire que ce Snapdragon X Elite ne se démarque pas vraiment des processeurs Meteor Lake et Ryzen 8000 actuels. Considérez maintenant qu’Intel comme AMD vont rattraper leur retard côté NPU avec les Lunar Lake et Ryzen AI 300, enfoncer le clou pour les performances CPU et GPU grâce à de nouvelles architectures et / ou un nombre accru de cœurs graphiques comme avec le Radeon 890M, tout ça en conservant l’avantage d’une prise en charge native de l’ensemble des applications Windows, et vous comprenez que la tentative de Qualcomm est certes un bel effort – peut-être le commencement d’une véritable ère ARM-on-Windows – mais clairement pas un bouleversement de l’offre actuel, ni un coup d’éclat aussi brillant que celui d’Apple avec ses M1 au moment de son divorce avec Intel. Bref, l’hégémonie d’Intel et d’AMD sur le l’écosystème Windows ne semble pas prête de s’arrêter de sitôt.

Si vous préférez voir le verre à moitié plein, force est d'admettre que par rapport à la génération des Snapdragon 8cx, les Snapdragon X Series permettent bien à Qualcomm de changer de dimension en tutoyant désormais les processeurs d'Intel et d'AMD ; du moins, ceux des générations actuelles.