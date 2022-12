Le bureau permanent de recrutement sur le Comptoir

Le Comptoir cherche de nouveaux talents pour varier les plaisirs. Vous vous reconnaissez dans ce blabla d'une qualité rare et souhaitez faire avancer la rédac vers du mieux ? He Bah, viendez !

Chers lecteurs (ou pas, d'ailleurs), le Comptoir est toujours à la recherche de contributeurs. Comme vous le savez, CDH n'est pas (trop) un média hard comme les autres : les intervenants adeptes de hardwarophilie ne sont pas des journalistes, ne se prennent pas pour des journalistes, et ne le sont encore moins à plein temps. Ils restent néanmoins des experts dans leurs domaines et partagent ainsi selon un moule certes très libertaire, chronophage dans certains cas, moins dans d'autres, mais où le maître mot reste l'objectivité. Comme en attestent les profils ci-dessous, les projets ou les idées de projets sont nombreux, mais le hardware stricto sensu connaît un essoufflement face auquel nous dev(r)ons nous adapter. Mais qui dit projets, dit main d'oeuvre pour les mener à bien :

Deviendre contribut0r sur le Comptoir, parce que le hardware ça reste cool et que vous avez des choses à expliquer au moooonde <3

La première étape consiste à asseoir l'équipe selon une formule éditoriale plus flexible et plus variée ! Bien que nous recherchions des profils spécifiques que nous allons vous décrire plus bas, fidèles aux préceptes du média et à son ouverture d'esprit depuis sa création, nous étudierons également les profils différents aux spécialités pas forcément énoncées ci-dessous.

Aussi, si vous avez envie de vous exprimer et de partager vos connaissances sur un sujet donné, peut-être bien que vous pourriez trouver sur le Comptoir la bonne formule pour le faire : faites-nous-en part en lancez-vous !

Un(e) amateur(e) expert(e) hardware généraliste. Vous connaissez le hardware et son écosystème, cramez 4 heures par jour sur reddit à chercher des solutions sur les bizarreries toutes droites venues de Taïwan, et vous aimez écrire.

Mission : animer quotidiennement le site avec des brèves d'actus avec le recul nécessaire qu'impose l'exercice. Être à proximité de Bordeaux pour ce poste est un plus.

Mais aussi ...

Un(e) électronicien(ne) spécialisé(e) en micro composants , capable d'expliquer pourquoi tel module serait plus utile que tel autre, apte à décrire un chien de garde qui ne fait pas ouaf, un PCB, une redondance d'alimentation, et pour qui BGA n'est pas une déclinaison diesel de la BX. Être à proximité de Bordeaux pour ce poste est un plus.

Mission : intervenir ponctuellement sur les tests de la rédaction dans un encart technique destiné à la partie électronique.

, capable d'expliquer pourquoi tel module serait plus utile que tel autre, apte à décrire un chien de garde qui ne fait pas ouaf, un PCB, une redondance d'alimentation, et pour qui BGA n'est pas une déclinaison diesel de la BX. Être à proximité de Bordeaux pour ce poste est un plus. : intervenir ponctuellement sur les tests de la rédaction dans un encart technique destiné à la partie électronique. Un(e) amateur(e) de WEB3, blockchain et d'innovation . Vous comprenez l'utilité des projets de-dans-10-ans et êtes suffisamment pédagogue pour le traduire dans le langage commun (non, pas celui du Mordor). Et puis vous aimez rappeler que la spéculation sur les cryptoactifs ne résume en rien la révolution en devenir.

Mission : intervenir régulièrement sur des brèves d'actualité ou des dossiers de fond.

. Vous comprenez l'utilité des projets de-dans-10-ans et êtes suffisamment pédagogue pour le traduire dans le langage commun (non, pas celui du Mordor). Et puis vous aimez rappeler que la spéculation sur les cryptoactifs ne résume en rien la révolution en devenir. : intervenir régulièrement sur des brèves d'actualité ou des dossiers de fond. Un(e) pro de la programmation sur GPU , vous connaissez les architectures, savez comment fonctionne un moteur 3D, et savez lui adresser des mots doux dans l'oreille.

Mission : décrypter les technologies GPU, celles des moteurs 3D actuelles et en devenir, éventuellement tester des GPU selon un protocole exigeant.

, vous connaissez les architectures, savez comment fonctionne un moteur 3D, et savez lui adresser des mots doux dans l'oreille. : décrypter les technologies GPU, celles des moteurs 3D actuelles et en devenir, éventuellement tester des GPU selon un protocole exigeant. Un(e) amateur(e) expert(e) software + sécurité , vous suivez tout ce qui touche aux logiciels grand public, spécifiques et/ou pro, êtes affutés sur les nouveautés et les pépites en devenir. Et en plus, le libre ne vous fait pas peur. Vous êtes même capables de désassembler.

Mission : en parler en long, en court, et en large. Mais pas nécessairement dans ce sens.

, vous suivez tout ce qui touche aux logiciels grand public, spécifiques et/ou pro, êtes affutés sur les nouveautés et les pépites en devenir. Et en plus, le libre ne vous fait pas peur. Vous êtes même capables de désassembler. : en parler en long, en court, et en large. Mais pas nécessairement dans ce sens. Un(e) analyste de marché , vous connaissez le marché français du hardware, ses acteurs locaux et/ou internationaux. Vous savez dresser des tendances.

Mission : parler business, IT, à la cool sauce Comptoir mais aussi précis que la mouette ((c) Eric Cantona).

, vous connaissez le marché français du hardware, ses acteurs locaux et/ou internationaux. Vous savez dresser des tendances. : parler business, IT, à la cool sauce Comptoir mais aussi précis que la mouette ((c) Eric Cantona). Un(e) amateur(e) éclairé et curieux du hardware version atypique & luxueux. Vous connaissez le hardware en général et êtes au fait des déclinaisons exotiques ou super luxe que ce soit sur des machines complètes ou des périphériques.

Mission : participer à la création d'une rubrique consacrée et l'animer.

En dehors de ces spécialités, il est essentiel :

Que vous sachiez écrire en français et avec un minimum de style, l'anglais compris étant également indispensable ;

Que le terme "objectivité" ne vous fasse pas penser à un film de Hitchcock ;

Que vous soyez capable d'indépendance et d'autonomie au sein d'une équipe explosée géographiquement ;

Que vous soyez curieux, appliqué et régulier, même sur un petit nombre d'heures hebdomadaires ;

Que vous soyez majeur, vacciné, et que vous connaissiez déjà le monde du travail ;

Kiffer les BX n'est pas obligatoire, pas plus que de croire que les licornes existent.

Par contre si vous n'aimez pas les BX, il faudra aimer les slips.

Ouskon pitch, captain' ?

Si l'expérience vous tente, contactez-nous via recrut [at] comptoir-hardware.com, avec pour sujet recrutement, coco !. Joignez à votre mail :

un petit blabla pour vous présenter, et donnant une estimation assez précise de vos disponibilités hebdomadaires;

1 billet de votre propre cru ayant pour thème l'actualité du hardware sur un sujet non traité sur le Comptoir, court (max 300 mots), concis, illustré, en rapport avec votre candidature, et surtout avec toute votre personnalité. Restez cool, vous ne candidatez pas pour écrire dans [nom d'un journal super sérieux], évitez les pièges et n'en faites pas trop.

Les postes sont rémunérés au forfait ou à la performance au terme d'une période de probation et selon profil. En adéquation avec la formule du Comptoir, c'est davantage une activité secondaire qui est proposée, et peut se faire en télétravail tant que la question géographique n'est pas spécifiée dans le profil type. À vos plumes !