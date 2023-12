Test • Gelid Solutions HeatPhase Ultra

Les pads, c'est simple à appliquer



Pour les novices, l'application de la pâte thermique peut être source de questionnement. Quelle pâte déjà ? Comment ? Quelle quantité ? Il existe plusieurs tutos sur la question qui pourront vous renseigner. Ici, nous sommes adeptes des 5 points sur la surface du CPU. Avec le temps et à force d'utiliser le même produit, la technique est efficace. Mais quand on débute, pourquoi ne pas avoir quelque chose de plus simple à appliquer ? Il existe plusieurs solutions, comme les kits d'application ou encore les pads plus simples à positionner. C'est de cette seconde solution qu'il est question, avec notre premier petit test en la matière. C'est Gelid Solutions qui nous fournit ses HeatPhase Ultra, en version Intel ou AMD. Comment ça marche ?