Core i9-14900KSÂ : pas encore commercialisÃ©, mais dÃ©jÃ  dÃ©capsulÃ©

D’ici quelques jours, le 13 ou 14 mars selon les sources, Intel parachèvera sa gamme Raptor Lake Refresh en la coiffant du Core i9-14900KS. Ce processeur est un descendant des Core i9-12900KS et Core i9-13900KS pour ne citer que les deux derniers de cette dynastie ; des puces lancées respectivement en avril 2022 et janvier 2023. Avant même sa commercialisation, le futur régent a eu droit à son premier delid.

© pakhtunov / overclock.net

Un Core i9-14900K overclocké

Tandis que le Core i9-13900KS garantit au moins 6 GHz sans le moindre overclocking manuel, son épigone monte à 6,2 GHz ; ce, au prix d’une consommation rehaussée, avec un PBP (Processor Base Power) fixé à 150 W plutôt qu’à 125 W, pour une faculté à engloutir plus de 400 W dans certaines circonstances. Une puissance qu’il faudra donc être en mesure de dissiper convenablement.

Pakhtunov, un overclockeur, a depuis quelques jours un Core i9-14900KS en sa possession. Le week-end dernier, il avait déjà livré quelques secrets du prochain flagship des Raptor Lake Refresh ; des captures d’écran de paramètres BIOS. Les données confirmaient plusieurs éléments : que le Core i9-14900KS supporte un Boost de 5,9 GHz sur tous ses P-cores, soit 300 MHz de plus que le Core i9-14900K ; qu’il peut monter à 6,2 GHz au lieu de 6 GHz sur un ou deux cœurs. Ses E-core sont également plus véloces, avec des hausses de 200 MHz pour les deux cas (4,5 GHz sur tous les cœurs et 4,6 GHz sur un nombre plus restreint, contre respectivement 4,3 GHz et 4,4 GHz pour le Core i9-14900K).

Des consommations dignes d’un gros GPU

La dernière expérimentation de l'individu susmentionné a consisté à décapsuler son processeur afin de remplacer la pâte thermique d’origine par du métal liquide. Puis à jauger des différences de températures et de conso dans Cinebnech 2024 et y-cruncher.

Avant la mise en œuvre du delid, le Core i9-14900KS montait à 85° C dans Cinebench 2024 et à 89° C dans y-cruncher. Une fois son IHS retiré et le métal liquide appliqué, les températures ont chuté à respectivement 75° C et 82° C. Des écarts consistants certes, mais loin de ceux mesurés pour le Ryzen 7 8700G par exemple.

La consommation de ce Core décidément glouton a elle aussi diminué. Elle est passée de 376 watts dans Cinebench 2024 et de 432 watts dans y-cruncher avec l'IHS standard à 366 watts et 409 watts. L’hypothèse pour expliquer ces différences est que des températures élevées peuvent parfois rendre le CPU moins efficient, de sorte qu’une une baisse de la température peut réduire la consommation d'énergie y compris à des fréquences identiques.

Il y a toutefois une réserve importante à considérer. Pakhtunov a été contraint de bloquer les P-cores à 5,9 GHz et de désactiver l’Hyper-Threading. Il fait cette confidence dans le message ci-dessus, en réponse à une question sur l’activation du HT lors de ses tests : « Non. 5900 (24 threads, HT désactivé). Mon AIO est saturé sur le 5900 stock avec les 32 threads. Je ne sais pas du tout pourquoi hwinfo affiche 60W de plus avec les mêmes paramètres après décapsulage par rapport à l'IHS stock. Il y a quelque chose avec le HT lui-même ou je suis en train de louper quelque chose. Vous pouvez le voir ici, juste pour info » ; des propos étayés par les deux captures d’écran ci-dessous.

Concernant l’AIO en question, il s’agit d’un modèle DeepCool LS720 SE de 360 mm.

Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, ce Core i9-14900KS va surtout amuser les overclockeurs. Son tarif, suggéré à plus de 700 dollars par plusieurs sources, sera de toute façon dissuasif pour beaucoup. Surtout que le Core i9-14900K se trouve actuellement pour 549 dollars sur Amazon. Nous n’avons aucune idée du montant en euros qui sera exigé par Intel pour la variante KS, mais son petit-frère est dispo pour 629,99 euros en ce moment.

Pakthunov propose de nombreuses photographies et captures d'écran de son observation. N'hésitez pas à passer sur le site source Overlock.net pour les visionner.