Alors que les deux premiers larrons du classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et microtransactions) ne changent pas, on remarque que cette semaine est un peu particulière avec un 3e acteur sur le podium qui n'est autre que RDR2. Mais... pourquoi ? Et pourquoi Cyberpunk ? Pourquoi Battlefield V ? La réponse tient probablement en deux mots : Black Friday. On suppute fortement que c'en est la raison principale. Toujours est-il que la dernier Warhammer tient plutôt bien le coup, on n'aurait pas parié dessus pour une deuxième semaine dans le top 4. Mais bon sang, Battlefield V quoi...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 47

Semaine 46 Semaine 45 1 Steam Deck Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare II 2 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck 3 Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Darktide Sonic Frontiers 4 Warhammer 40,000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II - Upgrade to Vault Edition Football Manager 2023 5 Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition 6 God of War Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Warhammer 40,000: Darktide 7 EA SPORTS FIFA 23 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Soulstone Survivors 8 Persona 5 Royal Nobody - The Turnaround God of War 9 It Takes Two Warhammer 40,000: Darktide - Imperial Edition Deep Rock Galactic 10 Battlefield V American Truck Simulator - Texas Sonic Frontiers

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), les méfaits du vendredi noir ne sont pas encore visibles du fait du décalage classique d'une semaine par rapport aux classements Steam. Du coup, c'est Kratos qui continue sa razzia sur les consoles Sony. Là aussi, classique, tout comme ce bon vieux FIFA qui n'en finit plus d'affoler les compteurs et qui reprend même du poil de la bête sur PS4. Comme chaque année en gros. Vous aussi vous la sentez, cette pointe de cynisme ?