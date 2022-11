ASRock refait enfin de l'ASRock, avec des produits originaux et utiles, comme il le faisait dans un passé pas si lointain. Aujourd'hui, le Side Panel Kit en est une bonne représentation. Vous cherchez un écran supplémentaire à votre PC, mais il y a un mais : vous n'avez pas la place ! C'est là que le kit du Taiwanais entre en jeu. C'est une dalle de 13.3", origine IPS, 16/9, affichant 1920 x 1080 pixels, à 60 Hz, traitée anti reflet, avec une luminosité de 300 cd/m², et un contraste de 800:1, le tout pour afficher joyeusement les couleurs en 8-bit. Ses dimensions ? 294 mm de long x 165 mm de largeur, le tout étant peu épais puisque c'est une dalle et non un moniteur avec la carcasse qui va autour.

Il se fixe sur le capot latéral de votre tour grâce à des supports qui se collent, peu importe la matière, plastique, acier, aluminium, verre même. Il y a plusieurs restrictions à l'heure actuelle. La première, esthétique surtout, si vous la mettez sur votre tour en verre, vous ne verrez plus l'intérieur de votre châssis, adieu LED et autres pouet pouet clignotant. La plus importante des restrictions, c'est le raccordement au PC. C'est eDP obligatoire dans les deux sens, et chez ASRock, il y a plein de cartes maman Z790, une H610 et une B650 qui possèdent un port eDP interne. Sans ça, point de salut.

Il faut compter une grosse poignée d'euros, 150 en gros, c'est pas encore disponible partout, mais il y en a sur Mazone UK par exemple. Une vraie bonne solution aux soucis de place.