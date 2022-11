S06E44 • 7 novembre - 13 novembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Football Manager 2023 est sorti le 9 novembre et a été développé par Sports Interactive. Simulation de foot, comme chaque année. Gérez votre équipe et devenez le coach le plus respecté et le plus titré de l'histoire... des jeux de simulation de foot. N'oubliez pas de mettre Pavard au second poteau. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/PS5/XBX/XB1/NS/iOS

God of War Ragnarök est sorti le 9 novembre et a été développé par Santa Monica Studio. Le retour de Kratos, enfin un nouveau retour, avec cette suite du dernier God of War qui a lancé le renouveau de la franchise il y a déjà plus de quatre ans. Exclusif aux consoles Sony pour l'instant, on ne doute pas que, comme son prédécesseur, il trouvera son chemin sur PC d'ici quelques semaines/mois. Plus d'infos →

Dispo sur PS5/PS4

Sonic Frontiers est sorti le 8 novembre et a été développé par Sonic Team. Ce sont les dernières aventures du hérisson bleu, mascotte de SEGA depuis des décennies, avec donc au programme de la plateforme en 3D, des anneaux, des pics et surtout un maximum de vitesse. Faites chauffer les Mega Drive. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Tactics Ogre: Reborn est sorti le 11 novembre et a été développé par Square Enix. Le p'tit RPG tactique doublé d'un J-RPG classique qui sent bon et qui n'est autre qu'un remaster du jeu éponyme sorti en 2010. Mais bon, les amateurs du genre seront contents, en général ils aiment bien manger à la table de Square Enix. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/NS

Valkyri Elysium est sorti le 11 novembre et a été développé par Square Enix et Soleil. Action-RPG qu'on vous a présenté dans un Gamotron qu'on vous laisse le soin de retrouver (c'est franchement pas dur à retrouver), ça reste dans la lignée des jeux de la saga Valkyria Profile, donc on est plus ou moins en terrain connu ici. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

• Focus

Le retour de l'enfant prodigue ? 25e itération de la saga NFS, voici que Need for Speed Unbound vient nous faire un petit coucou avant de sortir officiellement d'ici quelques semaines. Et le retour, c'est également celui de Criterion, qui n'avait pas œuvré en solo sur un titre de la franchise depuis Most Wanted sorti en 2012. Et ce retour signera également l'arrivée d'un style particulier, avec du cel-shading pour les personnages (mais pas pour les bagnoles, rassurez-vous) que vous croiserez tout au long de votre périple car oui, au même titre que dans les films nommés Rapides et Dangereux au Québec, il y a bel et bien un scénario dans les jeux Need for Speed.

Concernant le jeu en lui-même, il utilise le moteur Frostbite et prendra place dans une ville fictive inspirée de Chicago, avec des courses de rue, du jacky-tuning et du gros son à faire vibrer les subwoofers. De quoi rappeler ce bon vieux NFS Underground, qui avait été un succès en son temps et qui nous laisse optimiste sur la tonalité qu'emprunte ce prochain NFS. Il faudra donc attendre le 2 décembre prochain pour pouvoir faire crisser les pneus dans ce monde ouvert, envoyer du Nitrous dans des moteurs survitaminés et semer la flicaille qui vous empêche de faire suer les riverains à trois plombes du mat'. Non mais si on peut même plus s'amuser... Bref, sortie prévue sur PC Windows, PlayStation 5 et Xbox Series. Vivement.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo