Avec le FSR 3, AND a promis apporter une technologie censée doubler le nombre d’image par seconde dans vos jeux vidéos préférés, tout cela très probablement à l’aide des nouveaux accélérateurs d’IA des RX 7900 XT(X), mais pour janvier. Une solution qui a des fort airs de DLSS 3, ou plutôt de Deep Learning Frame Generation, la dernière technologie en date des verts qui fait… exactement la même chose, à l’exception d’être disponible depuis la sortie des RTX 4090. De là à y voir une copie conforme, mais multi-GPU, il n’y a qu’un pas… que nous sommes impatience de vérifier.

Détail de Spider Man contemplant la ville, DLSS à gauche, FSR au milieu et XeSS à droite

Or, il se trouve que cet DL Frame Generation est (étonnament) compatible avec FSR et XeSS, comprenez que la technologie des verts permet de générer des images par IA quel que soit le rendu initial : natif, ou upscalé… y compris pour la concurrence. L’occasion idéale de lancer des bancs sur tout ce petit monde et observer les différences de performance.

Globalement, les méthodes de rendus se tiennent dans un mouchoir de poche, et pour cause : les technologies étant similaires, pas de raison d’en voir une se démarquer spécifiquement. Toutefois, notez que le XeSS semble moins optimisé que ses deux confrères en offrant systématiquement une accélération inférieure, quel que soit le préréglage ; réussissant à n’offrir aucun gain en FPS moyen en Ultra Quality. Également, le FSR Ultra Perf est 3 % au-dessus de l’alternative verte une fois la génération d’images activées. Bref, il semble donc y avoir du potentiel, reste encore à savoir comment les rouges comptent l’exploiter, et quel sera l’impact sur les architectures non pourvues d’accélérateurs matriciels tels RDA 1 et 2 ! (Source : Igor’s LAB via VideoCardz)