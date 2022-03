Les Polonais améliorent leur jeu !

Fin 2020, Cyberpunk 2077 arrivait. Il était accompagné par son lot de bugs et de gags, mais avait la particularité d'intégrer du ray tracing, d'une manière la plus complète qui soit (exception faite du path tracing de Quake II et de Minecraft), comme Control en somme. Il intégrait également le DLSS 1, légèrement flou mais cela pouvait se corriger avec un filtre sharp, le moteur répondant favorablement à cet effet. Voici à présent le patch 1.5, qui apporte le DLSS 2.3, le FSR, les ombres locales en ray tracing, et un benchmark quasiment reproductible ! Il est temps de refaire le point !