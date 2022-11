S06E43 • 31 octobre - 6 novembre 2022

Beneath Oresa est sorti en accès anticipé le 3 novembre et a été développé par Broken Spear. Une ville sombre, ou plutôt chelou, voilà le décor de votre nouveau jeu de cartes façon roguelike, donc construisez bien votre main de départ car la stratégie est de mise. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Ghost Song est sorti le 3 novembre et a été développé par Old Moon. Vous êtes une nécro-armure, c'est nouveau, ça vient de sortir, et vous allez vivre une aventure en 2D plutôt stylée sur fond de metroidvania, le tout dans un univers de science-fiction charmant. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

HARVESTELLA est sorti le 4 novembre et a été développé par Square Enix. Quand Stardew Valley rencontre Final Fantasy, ça donne un jeu dans lequel il vous faudra gérer vos récoltes et les défendre contre des vilains monstres pas beaux. Plus d'infos →

Dispo sur PC/NS

The Chant est sorti le 3 novembre et a été développé par Brass Token. Un bon p'tit jeu d'horreur solo mêlant action et aventure comme on les aime. De quoi patienter tranquillement avant l'arrivée du titre dont on vous parle dans le focus un peu plus bas dans ce billet. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX

WRC Generations est sorti le 3 novembre et a été développé par KT Racing. Rien de surprenant ici, c'est du bon gros jeu de rallye qui tâche, avec l'intégralité des véhicules du championnat WRC 2022, y compris les hybrides, de quoi faire suer les provinciaux sans bruit. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Si vous avez lu les courtes présentations des jeux ci-dessus (paraît qu'il y a encore des gens qui font autre chose que de regarder des images), vous vous attendez à ce que ce focus révèle un jeu d'horreur, et c'est donc The Callisto Protocol qui s'y colle. Ça vous rappellera peut-être ce bon vieux Dead Space, dont le remake est prévu pour début 2023, et ce n'est pas un hasard. En réalité, Striking Distance Studios, en charge du développement de ce nouveau titre, est dirigé par un certain Glen Schofield, co-créateur dudit Dead Space. Ceci explique cela. Quoi qu'il en soit, on confirme qu'on aura droit à un survival horror ici, avec une belle aventure entièrement solo et animée par le moteur Unreal Engine 4, du grand classique.

Et pour la petite histoire, sachez que vous devrez arpenter une prison située sur une des lunes de Jupiter, lune dénommée Callisto, et que, comme par hasard, il vous faudra faire face à une invasion alien. Enfin si ça se trouve, ce sont des autochtones, et c'est nous les aliens... Bref, mettons la métaphysique de côté et frottons-nous les mains, car ce titre nous arrivera très rapidement, à savoir le 2 décembre prochain, et sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries, prêt à être lancé sur PC (Windows), PlayStation 5; PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One. Les possesseurs de Game Gear devront donc patienter pour avoir un portage foireux.

