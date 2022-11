Vous faites parti de nos 14 % de lecteurs aimants et nous consultant sur leur iPhone chéri d'amour que-si-tu-tombes-je-me-crève-un-oeil ? #Breaking !

On vous en parlait début octobre : le Comptoir de l’Info renaissait de ses cendres en devenant Comptoir.io, responsive et avec un tout nouveau moteur maison. Depuis, on n’a pas chômé, puisque l’application est désormais disponible en version finale, y compris pour ceux qui croquent des pommes. Mais au fait, c’est quoi Comptoir.io ? C’est un service qui recense l’essentiel de l’actu (hitech, presse internationale, éco, crypto, sport, sciences, cinéma, séries, jeux-vidéos, bons plans, etc.) avec de très nombreuses possibilités de personnalisation : création d’un flux multi-sources sur un mot clé, notifications, filtres et mots interdits, ajout de nouvelles sources sites ou chaines YouTube, affichage avec illustration ou format compact, le tout dans un thème clair, sombre, ou automatique – car comme le dirait Monique, c'est pratique –.

Et pour ceux qui veulent aller vraiment loin, vous pourrez ajuster la quantité d’informations que vous voulez avoir sur chaque thème de 0 à 100%, masquer les actus déjà vues, retrouver celles déjà lues. A titre d’illustration, voici quelques exemples très simples que vous pouvez faire avec Comptoir.io :

Créer un écran Hi-Tech, mais en interdisant les marques que vous n’appréciez pas ;

Suivre toute l’actualité, ainsi que les bons plans d’un produit que vous voulez mettre sous votre sapin dans 2 mois ;

S’informer vite fait, bien fait, en créant un flux ne contenant que les 10% d’actualités internationales les plus lues ;

Ajouter plusieurs chaines YouTube, mais ne gardez que celles parlant d’un jeu ou d’un sujet en particulier.

Vos retours sont les bienvenus pour nous aider à améliorer encore le service, et ajouter de nouvelles fonctionnalités.