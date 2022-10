Relativement peu de changements cette semaine au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). On constate que le reboot de MW2 continue d'attirer les foules, sachant qu'il sortira le 28 octobre prochain, donc pas tout de suite mais dans pas si longtemps quand même. On ne s'attardera que très peu sur le Steam Deck, qu'on a pris l'habitude de voir en première position depuis de nombreuses semaines, en revanche on va surveiller sa station d'accueil, le hardware est en train d'envahir les lieux.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 41

Semaine 40 Semaine 39 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Steam Deck Docking Station Steam Deck Docking Station EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition 3 EA SPORTS FIFA 23 EA SPORTS FIFA 23 Need for Speed Heat 4 Cyberpunk 2077 Need for Speed Heat EA SPORTS FIFA 23 5 Call of Duty: Modern Warfare II Marauders Cyberpunk 2077 6 Stray Cyberpunk 2077 Bonelab 7 Marauders Grounded Slime Rancher 2 8 Grounded EA SPORTS FIFA 23 EA SPORTS FIFA 23 Pre-order Edition 9 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 10 Coral Island Slime Rancher 2 Call of Duty: Modern Warfare II

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), même topo que la semaine passée, avec un carton plein pour le dernier FIFA. Et là non plus, on ne reviendra pas sur le fait que c'est un FIFA 22 avec des équipes à jour, lui même étant un FIFA 21 avec des équipes à jours, etc. On notera toutefois une troisième marche du podium PC pour Minecraft, confirmation que les cubes intéressent encore les nouvelles générations. On s'attend bien sûr à ce que ça bouge dans les semaines à venir, avec un petit paquet de sorties qui devraient faire couler de l'encre.