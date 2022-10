La RTX 4090 la plus moche est faite et vendue sur AliExpress

Une marque chinoise a manifestement reçu des puces AD102, car elle a mis en vente sa RTX 4090 sur le site AliExpress. C'est, là-bas, le paradis des fausses cartes de compète à prix défiant toute concurrence, les GTX 960, 780, etc, ayant toutes un bios trafiqué alors que c'est du Fermi bas de gamme avec 1 Go de VRAM, mais cette fois-ci il semblerait que l'annonce soit des plus honnêtes, en apparence seulement.

La firme, 51RISC, a mis au point ce modèle, moche, avec une carlingue métal vert bile, et avec un double niveau afin de voir si la carte est à quai ou si elle penche. L'utilité est proche du zéro, surtout que pour pallier au poids élevé des RTX 4090, les partenaires du caméléon fournissent des portoirs ou des renforts. Eh bien même cette carte est un "fake", car 51RISC ne l'a jamais produite.

En effet, c'est MANLI qui l'a faite, même si, pour le coup, il ne devrait pas y avoir de fierté à le clamer, et c'est la RTX 4090 GALLARDO, MANLI étant une marque très ancienne, mais quasiment inconnue chez nous, pourtant elle avait une des GTX 470 les mieux conçues, elle reprenait le refroidisseur de la GTX 480 avec des résultats excellents sur le petit Fermi de la GTX 470. 51RISC ayant volé les images de MANLI, et photoshopé les stickers à sa gloire.

AliExpress est donc toujours à fuir pour ce qui est des cartes graphiques, et MANLI pour sa création digne de... on ne sait pas de quoi ! (Source démenti VDCZ)