S06E40 • 03 octobre - 09 octobre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Bombergrounds: Reborn est sorti le 6 octobre et a été développé par Gigantic Duck Games. C'est gratuit, ça rappellera Bomberman aux anciens, c'est entièrement multijoueur en ligne et l'ensemble nous donne un petit battle royale pas piqué des hannetons. Plus d'infos →

Dispo sur PC/macOS/iOS/Android

Overwatch 2 est sorti le 4 octobre (PvP early access) et a été développé par Blizzard Entertainment. C'est comme le premier Overwatch mais avec un joueur en moins et des modes de jeu en moins. Donc un FPS multi compététif de plus qui aurait pu s'appeler Overwatch 1.5... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Sker Ritual est sorti en accès anticipé le 6 octobre et a été développé par Wales Interactive. Du bon gros FPS qui tâche, jouable en solo ou en coopération en ligne et c'est la suite de Maid of Sker, ce qui vous fait une belle jambe, avouez. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Vault of the Void est sorti de son early access le 4 octobre et a été développé par Spider Nest Games. Encore un un jeu de cartes et de création de deck, mêlant stratégie, fantasy et roguelite. À réserver aux amateurs du genre. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Withering Rooms est sorti en accès anticipé le 4 octobre et a été développé par Moonless Formless. Aventure et surtout horreur, voilà le programme de ce jeu à scrolling horizontal. Un gameplay original pour ce genre si particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Plus d'infos →

Dispo sur PC

• Focus

Quatrième et dernier volet de la première saison de The Dark Pictures Anthology, voici que voilà que voilou le bon The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Rien de neuf ici concernant le principe, on est sur du jeu narratif avec une histoire pour ados avec un gameplay... pour ados. Bon, on n'a rien contre les cinématiques, votre serviteur a par ailleurs apprécié les deux premiers épisodes (et n'a pas fait le 3e, dammit), mais on ne peut pas se cacher que le concept des 5 protagonistes qui se font peur, on connaît. Y'a même eu des sketches là-dessus, mais si, par des humoristes qui étaient drôles il y a 25 ans, souvenez-vous. Ah et c'est toujours Supermassive Games au développement, pour ceux que ça intéresse.

Cela dit, ne soyons pas totalement médisants, quelques nouveautés font leur apparition, comme l'inventaire pour les personnages, la possibilité d'utiliser des objets pour résoudre des énigmes et surtout, de nouveaux types de déplacements (saut, escalade...), rendant le gameplay tout de même un peu moins soporifique linéaire. Et comme dans les précédents opus, vos décisions impacteront le cours du jeu, avec des personnages qui mourront ou survivront selon votre bon vouloir... ou votre chance. Quoi qu'il en soit, il faudra patienter jusqu'au 18 novembre prochain pour voir la couleur du T-shirt de Kelly et Brandon, et notez que le titre sortira sur à peu près toutes les plateformes, à savoir PC Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, XBox Series et XBox One.

• Correctifs, DLC, blabla...