Malgré le ralentissement très marqué des affaires dont est victime une bonne partie de l'industrie (comme AMD, Apple, NVIDIA, Samsung et même Intel, pour n'en citer que quelques-uns, mais on repensera aussi aux producteurs de NAND et de DRAM), celles de TSMC n'en sont clairement pas encore arrivées à ce point, du moins pas sur le plan financier. En effet, le fondeur taïwanais défie la tendance générale et a une nouvelle fois signé un excellent trimestre, record même !

Si l'on peut raisonnablement estimer que la quantité de wafers livrés fut logiquement tout de même bien moindre durant ce troisième trimestre, TSMC a plusieurs éléments qui ont joué en sa faveur. D'une part, le fondeur a bien réussi à augmenter ses parts de marché ces dernières années, sa position est donc d'autant plus forte, tout particulièrement avec les nodes avancés, précisément ceux qui rapportent le plus. Ensuite, quand bien même rarement publiques, les hausses des tarifs se sont apparemment succédé depuis le début du boom et c'est forcément d'autant plus facile à imposer quand on est le meilleur à son métier, et accessoirement en situation de monopole.

Justement, la dernière hausse en date, celle pour 2023, aurait d'ailleurs temporairement été sujette à bras de fer entre TSMC et certains clients, Apple en particulier, avec d'autres comme NVIDIA en observateurs à l'affut d'un éventuel signe de possibilités de concession de la part du fondeur. Mais il n'en fut rien. Être seul au sommet de son industrie où les alternatives sont rares, voire encore quasi inexistantes avec les procédés les plus avancés, ça a forcement des avantages... Bref, en dépit des incertitudes, TSMC est toujours dans une situation qui lui est plus que favorable.

Et alors, qu'en fut-il concrètement au 3e trimestre ? Eh bien, les mois de juillet, août et septembre ont permis à TSMC d'encaisser 19,382 milliards de dollars, ce qui en fait tout de même 48 % de plus que la même période l'année précédente ! Le troisième trimestre a été particulièrement bon parce que c'est durant celui-ci que plusieurs de ses gros clients ont lancé la production en volume des leurs dernières créations exploitant des procédés avancés. Par exemple, les premiers CPU Zen 4 (revoici notre test des Ryzen 7950X et 7700X) et en principe aussi les GPU RDNA 3 chez AMD (qui sont à venir en novembre), les SoC M2, A15 et A16 chez Apple, ou encore les GPU RTX 40 et H100 Hopper chez NVIDIA. Autant de choses coûteuses à fabriquer - et donc aussi à vendre, naturellement.

Malgré cela, TSMC a tout de même vu sa capitalisation boursière chuter de 29 %, les investisseurs étant inquiets (comme d'hab) d'une chute de ses revenus pendant les prochains mois, dans un contexte où les commandes continueraient à s’amenuiser. Inquiets, ils le sont aussi pour les marges de l'entreprise, alors que le fondeur a fait de l'expansion de sa capacité de production hors de Taïwan (quid de l'Europe ?) une priorité notamment pour renforcer sa position face au risque d'une compétition croissante d'Intel et de Samsung, qui ne restent pas non plus les bras croisés. Une stratégie forcément coûteuse et avec ses risques. La lueur d'espoir, c'est que la demande en semiconducteurs pourrait déjà à nouveau grimper à partir de la seconde moitié de 2023, selon Morgan Stanley, ce qui serait néanmoins avant l'entrée en service des premières nouvelles capacités de production de TSMC. (Source)