Alors qu'il y a quelques jours, nous nous demandions comment moulinait Resident Evil 3, v'là t'y pas qu'on vous pond une petite vidéal maison histoire de comparer DirectX 11 et DirectX 12 sur cette démo. Si c'est pas meugnon, ça... Quoi qu'il en soit, au même titre que nous l'avions fait pour Resident Evil 2 Remake, le remake de Nemesis a droit également à son comparo, sauf que cette fois, c'est de la 4K UHD et non plus du Full HD. Ouais, on est des oufs. Le résultat est moins ouf, vous verrez, mais on a encore des trucs à dire avant de vous laisser mater tout ça.

Évidemment, vous devez vous douter que c'est cette bonne vieille RTX 2080 Gaming OC qui s'est chargée de passer cet amas de pixels à la moulinette, vous commencez à avoir l'habitude (et un bon point pour celui ou celle qui saura nous sortir la date du tout premier comptoiroscope de l'histoire des comptoiroscopes). Bref, on a réglé le preset Maximum supposé ultra gourmand en VRAM et on a lancé les mesures sous DX11 puis DX12. Le résultat en vidéo, avec en tête qu'il s'agit de la démo, pas du jeu final, et que c'est en 2160p, pas en 1080p.