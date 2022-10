Que Raptor Lake savait s’énerver, nous l’avions vu lors d’une démonstration des bleus en Israël. Pour autant, les puces semblent encore en avoir dans le bidou, puisque les 8 GHz ont largement été dépassés à l’occasion de l’Intel Creator Challenge Finale.

En effet, un overclocker du nom de Allen « Splave » Golibersuch est aller trifouiller le 13 900K avec une bonne dose d’azote liquide pour lui faire cracher pas moins de 8,2 GHz ! Une première pour un CPU pas encore officiellement disponible ! Reste encore à nous expliquer le lien avec les créateurs, au-delà de l’excuse pour nous faire briller les yeux et fondre sur le produit le jour de sa sortie. Notez par contre qu’un seul des cœurs a été poussé à bout, les autres restant « sagement » entre 5,7 et 6,3 GHz pendant ce temps. En outre, pas question de benchmarker le bousin : seul CPU-Z a été témoin de l’exploit, c’est tout !

Pour autant, il faut savoir raison garder : ces puces sont plus que sûrement triées sur le volet, et l’azote n’est en rien représentatif de l’utilisation standard d’un proco. Pour autant, sa capacité à monter en cadence est encourageante, surtout pour les possesseurs de boucle de refroidissement liquide ; à condition que le dégagement thermique reste raisonnable. Rendez-vous le 20 octobre pour une disponibilité pour tous, et des tests tiers ! (Source : Tom’s Hardware)