Après nous être attardés sur le comportement de DX11 et DX12 sur la démo de Resident Evil 3, il est grand temps de s'intéresser à la version finale et complète du remake de Capcom. Tout d'abord, adios la 4K UHD, non pas qu'elle ne soit pas supportée par notre RTX 2080 Gaming OC, mais en diminuant la définition de ce test en 1080p, nous pouvons mettre davantage en évidence les éventuelles variations de frame rate et de frame time causées par les options. Car oui, on a trifouillé les options une par une afin de voir si ça valait le coup d'y toucher, que ce soit en terme de rendu visuel ou en terme d'impact sur les performances.

Avant de détailler les filtres et autres options testées, précisons que nous avons lancé la version DX12 du jeu afin de soulager notre vaillant Ryzen 1800 X et limiter le bottleneck au maximum, si tant est qu'il en existât un. Bref, le résultat est dans la vidéo accompagnant ce billet, et comme on pense à tout le monde, voici la liste des options testées :

Mode de rendu (Render Mode) : Normal / Entrelacé

Qualité d'image : 200 % / 150 % (non testé) / 100 % / 50 %

(non testé) / 100 % / 50 % Anti-aliasing : FXAA+TAA / TAA / FXAA / SMAA / Off

/ FXAA / SMAA / Off Qualité des textures : High (8 Go) / High (2 Go) / Med (0,5 Go) / Low (0 Go)

/ Med (0,5 Go) / Low (0 Go) Qualité des filtres de texture (Texture Filtering Quality) : Aniso 16x / Bilinear

/ Bilinear Qualité des mesh : Max / Min

/ Min Qualité des ombres (Shadow Quality) : Max / High / Med / Low / Min

/ Med / Low / Min Cache des ombres : On / Off

/ Off Reflets spatiaux (Screen Space Reflection) : On / Off

/ Off Transluminescence (Subsurface Scattering) : On / Off

Éclairage volumétrique (Volumetric Lighting) : High / Med / Low / Min

/ Low / Min Éclaire des particules (Particle Lighting) : High / Low

/ Low Occlusion ambiente : HBAO+ / HDAO / SSAO / Off

/ Off Bloom : On / Off

/ Off Lens Flare : On / Off

/ Off Lens Distorsion : On / Off

FidelityFX CAS + Upscaling : On / Off

Et petit cadeau Bonux, on vous a mis en gras nos suggestions pour des réglages aux petits oignons et un rendu propre et opti si vous jouez en 1080p. Si votre GPU mouline, remettez simplement la qualité d'image à 100%. Et on rappelle que ce ne sont que des suggestions !