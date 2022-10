Eh non, ce n'est pas la religion, l'opium du peuple, c'est le football, et ce ne sont pas les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) qui montreront le contraire. Entre les éditions ceci, les éditions cela et les éditions giga-roxor-qui-te-donne-un-skin-de-mayrde, on ne sait plus où donner de la tête. Les joueurs, en revanche, ils savent où chercher pour taper virtuellement dans une balle. Comme disait Guy Bedos, le foot, y'a plus que ça, la France est foutue.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 39

Semaine 38 Semaine 37 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 3 Need for Speed Heat Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare II 4 EA SPORTS FIFA 23 Slime Rancher 2 Call of Duty: Modern Warfare II 5 Cyberpunk 2077 EA SPORTS FIFA 23 NBA 2K23 6 Bonelab Return to Monkey Island God of War 7 Slime Rancher 2 Construction Simulator Metal: Hellsinger 8 EA SPORTS FIFA 23 Pre-order Edition God of War Horizon Zero Dawn Complete Edition 9 Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring Days Gone 10 Call of Duty: Modern Warfare II NBA 2K23 Marvel’s Spider-Man Remastered

Et du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), c'est encore relativement calme, mais on insiste sur le "relativement" étant donné qu'un autre sport est encore très présent ici, toujours avec une balle d'ailleurs. Mais soyez sûrs que la semaine prochaine, FIFA reprendra ses droits et viendra allègrement s'inviter dans ce classement. On parie sur un carton plein avec uniquement des premières places. Et vous ?