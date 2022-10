Lors du salon Innovation, où Intel a dévoilé ses puces Raptor Lake, les chipsets compagnon dont le Z790, et les cartes Arc Alchemist A750 et A770, il y a des informations secondaires qui ont été fournies, du genre celles qui passent inaperçues et qui pourtant font des révélations. Entre autres choses, le géant bleu a parlé des profils XMP 3.0, les fameux profils d'overclocking mémoire décidés par les fabricants de mémoire en fonction des puces triées et sélectionnées. Utilisant un chemin désormais différent, AMD a créé EXPO, l'alter ego du XMP.

La bande à Patoche a indiqué que Raptor Lake supporterait des fréquences RAM élevées, jusqu'à 10000MT/s ou DDR5 10000 en nomenclature commerciale qui fait grossir le kiki, sous conditions particulières dont l'azote liquide. Mais là n'est pas le truc le plus intéressant : G.Skill prépare de la DDR5, de 7200 à 7600, avec des tensions de 1.4 V, en introduisant un étrange 7466. Toutes les références à suivre sont en 2 x 16 Go.

DDR5 7200

• Cas 34-44-44-115 à 1.4 V

• Cas 36-46-46-115 à 1.4 V



DDR5 7466

• Cas 36-48-48-119 à 1.4 V



DDR5 7600

• Cas 36-48-48-121 à 1.4 V

Alors que la firme est à la valeur DDR5 6800 cas 32 dont vous pouvez retrouver le détail sur ce le billet lié, elle franchirait un sacré cap. Et comme c'est du XMP 3.0, on peut donc penser qu'elle sera rendue officielle au lancement de Raptor Lake, effectivement le 20 octobre prochain au plus tard. Petit cachotier !