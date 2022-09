L'ATX 3.0 est la prochaine grande évolution voulue par Intel pour l'alimentation de nos machines, avec une attention toute particulière portée à celle du GPU, pour lequel a été prévu un tout nouveau connecteur 12VHPWR, parfois aussi baptisé de prise d'alimentation PCIe 5.0. Avec l'arrivée prochaine des nouvelles générations de cartes graphiques, potentiellement plus gloutonnes que jamais, il est effectivement attendu à ce que les alimentations ATX 3.0 et celles équipées du nouveau connecteur 12VHPWR fassent leur début plus ou moins simultanément.

Certains constructeurs comme Thermaltake, MSI et ASUS ont déjà montré de l'alimentation ATX 3.0 avec le fameux connecteur. Seasonic aussi a annoncé des alimentations non ATX 3.0 incluant du câble 12VPHRWR et qui sera donc à brancher sur les connecteurs PCIe habituels côté bloc. Car attention, comme nous l'a fait remarquer Nico l'autre jour, qui dit ATX 3.0 ne dira pas systématiquement 12VHPWR et dans la même veine, des alimentations ATX 2.x peuvent exister avec le connecteur PCIe 5.0 via adaptateur. Une non-uniformité dont la subtilité principale se trouve dans la capacité d'un bloc à débiter du courant en pic et qui s'annonce assez gênante pour le consommateur. Le reste est, on l'imagine, aussi une affaire un peu marketing. Pour compliquer encore un peu les choses, rappelons qu'une prise 12VHPWR pourra exister selon 4 configurations de puissance : 150, 300, 450 et 600 W.

Jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'alimentation ATX 3.0 officiellement à l'horizon chez Seasonic, le constructeur n'ayant rien annoncé à ce stade, mais cela ne saurait plus trop tarder, puisque pas moins de 4 nouvelles unités ont discrètement été référencées outre-Atlantique par 2 magasins (ici et là). Il s'agit d'une nouvelle série 100 % modulaire nommée PS VERTEX. Elle serait constituée de deux modèles GX certifiés 80 PLUS Gold et de deux modèles PX certifiés 80 PLUS Platinum, avec le choix entre 1000 et 1200 W pour chaque duo.

Enfin, les 4 modèles sont a priori définitivement ATX 3.0 et toutes posséderaient au moins une prise 12VHPWR native configurée pour 600 W - une information qui sera a priori clairement indiquée au-dessus de la prise sur l'alimentation et probablement aussi sur le câble lui-même. Ces exemplaires couteraient entre 231,23 et 304,78 $, ce qui n'est certainement pas donné, en sachant aussi qu'aucun n'est encore disponible. Notez aussi que les images sur les sites ne semblent pas correspondre au vrai visuel des nouveaux modèles PS VERTEX. Selon ce twittos, elles ressembleront à ça :

Hélas, les référencements sont encore vides de tout autre détail technique intéressant, dommage. Il ne reste maintenant plus qu'a attendre l'annonce officielle du fabricant ! En attendant, vous pouvez aussi vous rendre chez TPU pour découvrir le premier test d'un alimentation ATX 3.0 avec un câble 12VHPWR de 300 W, le modèle CSX 850M-G de chez Channel Well.