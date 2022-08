Initialement sorti en 2006, v'là t'y pas que Volition nous sort un reboot de Saints Row, gentiment invité à le faire par l'éditeur Deep Silver. De quoi faire plaisir aux amateurs de jeux un peu WTF, bien que l'orientation choisie pour cette nouvelle mouture le soit un peu moins si l'on en croit les développeurs eux-mêmes. Toujours est-il qu'on a là un mon ouvert à la GTA avec des missions, classique, des environnements variés mais pas trop, mais on déplorera malgré tout les graphismes un peu en deçà des standards actuels et surtout le gameplay digne de 2006, car à ce niveau, on retrouve pour le coup les sensations du premier opus, ce que certains apprécieront, d'autres moins.

Toujours est-il qu'on a voulu tester le bouzin, c'est donc via notre RTX 2080 Gaming OC de test que nous allons tenter de déterminer dans quel mode il est préférable de lancer le jeu. Alors DirectX 11, DirectX 12 ou Vulkan ? Les trois modes sont donc testés sur une définition 4K UHD, ce qui lissera probablement les différences, mais on notera malgré tout quelques éléments intéressants. Outre le frame rate qui se tient dans un mouchoir de poche, avec un léger avantage à Vulkan, on remarque en contrepartie une petite augmentation de l'utilisation de la VRAM sur notre GPU qui embarque, rappelons-le, "seulement" 8 Go, ce qui commence à constituer un frein pour certains titres en 4K. Toujours est-il que ces fameuses différences, elles sont ténues, comme vous pouvez le constater dans notre vidéo maison qu'on vous laisse le soin de zieuter, c'est court, profitez-en.