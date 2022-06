S06E23 • 6 juin - 12 juin 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

20 Minutes Till Dawn est sorti en accès anticipé le 8 juin et a été développé par flanne. Encore un jeu qui surfe sur la vague Vampire Survivors (entre autres), mais avec une DA suffisamment originale pour qu'on le retienne. Plus d'infos → Dispo sur PC

Builder Simulator est sorti le 9 juin et a été développé par Live Motion Games. Ce jeu étant un simulateur de construction, on ne peut s'empêcher de se demander si on aura droit un jour à un simulateur de simulation... Plus d'infos → Dispo sur PC

Mario Strikers: Battle League est sorti le 10 juin et a été développé par Next Level Games. Bon alors oui, c'est une exclusivité sur Nintendo Switch, mais bon, un 183e jeu sur la franchise Mario méritait bien une petite faveur. Plus d'infos → Dispo sur NS

Pro Cycling Manager 2022 est sorti le 9 juin et a été développé par Cyanide. Marre de pédaler, tout ça pour finir éternel second ? Laissez les autres faire le sale boulot à votre place et contentez-vous de gérer vos coureurs ! Plus d'infos → Dispo sur PC

The Quarry est sorti le 10 juin et a été développé par Supermassive Games. Ceci est un jeu d'horreur à cinématiques, un peu comme Until Dawn mais pas tout à fait, avec carrément plus d'une centaine de fins possibles. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

• Focus

Étant donné qu'il semble plus intéressant de se gaver de remasters, remakes et autres reboots, on aurait presque envie de remasteriser un des paragraphes de nos anciens Gamotron... Vous n'y verriez sans doute que du feu et seuls les yeux les plus attentifs pourraient constater une différence, aussi minime soit-elle. Bon, on ne va pas insister et on va vous présenter le focus de la semaine qui, pour le coup, aura des différences notoires avec le titre original sorti en 2006 et dont il est l'héritier. Voici donc le reboot de Saints Row. Alors oui, on reste sur une licence connue, qui a déjà eu des suites, des remasters et maintenant un reboot... Notons tout de même que c'est toujours Volition qui est en charge du développement, comme ce fut le cas à l'époque, et ce malgré quelques licenciements suite à l'échec commercial d'Agents of Mayhem sorti en 2017.

On aura donc droit au même style de jeu, même s'il semble que le sérieux soit de mise et que le côté un peu WTF de la franchise perde un peu de sa superbe, du moins d'après les premiers retours, trailers et autres bandes annonces. Donc si l'action et l'aventure dans une ville étasunienne fictive vous intéresse, si vous avez simplement apprécié les opus précédents ou si vous kiffez les éditeurs de personnages avec un milliard d'options, ce reboot saura peut-être vous faire de l'œil, ou du pied, au choix. Et le choix, on l'aura aussi dans la date pour les plateformes puisque le titre sortira le 23 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Microsoft Windows, avec une exclusivité initiale pour l'Epic Games Store. NB : pensez à mettre des sous de côté pour l'extension déjà prévue...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Out of Space

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /17 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 17 juin 2022 à 20h.