S06E30 • 25 juillet - 31 juillet 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Drift King est sorti de son early access le 28 juillet et a été développé par Giorgi Abelashvili. Mettez le contact, faites vrombir le moteur et dérapez sur des kilomètres. Ça mange pas de pain mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu se passer à Tokyo. Plus d'infos → Dispo sur PC

Junkyard Truck est sorti en accès anticipé le 27 juillet et a été développé par Keystone Knight. Parcourez donc ce monde ouvert à bord de votre pick-up, tombez en panne et réparez tout... et recommencez. Plus d'infos → Dispo sur PC

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony est sorti le 28 juillet et a été développé par Frontier Aja et CFK Co. Du petit metroidvania bien classique en vue latérale, avec des protagonistes qui causent dans une langue qu'on ne comprend pas. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki est sorti le 27 juillet et a été développé par Nihon Falcom. Encore un épisode de la série de J-RPG The Legend of Heroes, y'a même pas la langue anglaise donc démerdez-vous pour capter quelque chose. Plus d'infos → Dispo sur PC

Sapiens est sorti en accès anticipé le 26 juillet et a été développé par Majic Jungle. Jeu de survie et de construction en mode préhistorique et surtout en mode solo, de quoi prendre son temps pour aller cueillir des baies savoureuses. Plus d'infos → Dispo sur PC

• Focus

Encore un remake à l'honneur cette semaine, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du remake d'un jeu PS3 déjà remasterisé sur PS4, le tout en moins de 10 ans, et on parle bel et bien ici de The Last of Us Part I. Il en profite d'ailleurs pour être renommé, puisqu'on lui adjoint un "Part I" afin de rester dans la continuité du 2e volet affublé quant à lui d'un logique "Part II", ce qui peut au passage sembler paradoxal étant donné que c'est le 2 qui a la suite du 1, mais bon... Quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir retrouver Joël et Ellie, voire les découvrir pour certains, dans une nouvelle version plus léchée avec une direction artistique qui évolue pour se rapprocher de celle du 2e opus.

D'aucuns diront que les changements sont mineurs et que ça ne valait pas nécessairement la peine de refaire une passe sur ce titre qui a donc moins de 10 ans d'âge et qui s'en sort encore très correctement, esthétiquement parlant, mais autant certains éditeurs nous ont habitué à des remakes de feignasses, autant là on voit quand même les changements, aussi mineurs que certains voudront les qualifier. Regardez donc la vidéo jointe ci-dessous pour vous en convaincre. On entend également ceux qui diront que le jeu sortira sur PS5 et qu'ici, on préfère les bécanes qui tournent avec du gros ventirad et des gros GPU à 1000 balles, mais sachez que ce remake sortira également sur PC. Et si la date n'est pas encore précisée, on sait que la version PC de The Last of Us Part I devrait sortir très peu de temps après la version PS5 qui, elle, sortira le 2 septembre prochain.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Recompile

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /5 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 5 août 2022 à midi.