Même si les RX série 7000 ont déjà fait parler d’elles, tant via des communiqués officiels sur leurs futures performances que sur des canaux plus douteux d’information, voilà que la machine à rumeur se relance — une nouvelle fois. Cette fois-ci, c’est encore à @Greymon55 d’officier, avec la vitesse de la VRAM des cartes de la série 7900 : ça serait du 20 Gbps, soit plus que les 18 Gbps précédemment pressentis ; et ce chiffre pourrait grimper encore jusque 24 Gbps sur les refreshs suivants, éventuellement une RX 7950 XT ?

Du côté de Red Gaming Tech, les choses sont plus ordonnées : le bougre a chenapé (ou deviné) l’intégralité de la gamme, voyez plutôt :

Carte Puce Coeurs CU/WGP VRAM RX 7975 XT "N31 12 288 96/48 24 Gio (bus de 384 bits) RX 7950 XT 11 264 88/44 (pas sûr) RX 7900 XT 10 240 80/40 20 Gio (bus de 320 bits) RX 7800 XT "N32" 8 192 64 / 32 16 Gio (bus de 256 bit) RX 7800 7 168 56/28 16 Gio (bus de 256 bits) ou (pas sûr) 12 Gio (bus de 192 bits) RX 7700 XT 6 144 48/24 12 Gio (bus de 192 bits) RX 7600 XT "N33" 5 120 40/20 8 Gio (bus de 128 bits) RX 7600 4 096 32/16 RX 7500 XT 2 560 20/10 (pas sûr) 6 Gio (bus 96 bits) (pas sûr non plus !))

Bien évidemment, ces caractéristiques doivent être interprétées avec les pincettes de rigueur, d’autant plus que les CU sont loin d’être à eux seuls déterminant de la performance — encore plus en Ray Tracing. À titre de comparaison, la RX 6900 XT actuelle en intègre 80 (5120 SP) et la RX 6500 XT 16 (1024 SP) : un sacré boost, surtout au niveau des cœurs… la magie des chiplets ? Rajoutez l’arrivée prochaine présupposée d’unités de calcul matricielles, les tarifs encore non décidés, l’influence de l’Infinity Cache version 2 et voilà une sacrée dose d’incertitude. Une seule chose est sûre : en 2023, entre AMD, NVIDIA et le récent Intel, le combat des GPU sera explosif ! (Sources : VideoCardz)