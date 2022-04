Le Steam Deck, c'est bien évidemment au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) qu'on le croise. Et pas qu'un peu, puisqu'il est tout bonnement en première place des ventes par revenus, juste devant Elden Ring, qui s'était déjà fait ravir cette même place la semaine passée à cause des LEGO sur lesquels on marche et qui nous bousillent les pieds. Cela dit, au même titre qu'Elden Ring, le dernier jeu LEGO est toujours en forme pour sa deuxième semaine dans le classement, et là encore, pas qu'un peu, et c'est par ailleurs confirmé dans le paragraphe suivant.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 15

Semaine 14 Semaine 13 1 Steam Deck LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Elden Ring 2 Elden Ring Steam Deck Steam Deck 3 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Elden Ring LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 4 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Valve Index VR Kit: Tokyo 5 Sea of Thieves LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition Preorder Dread Hunger 6 Valve Index VR Kit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Preorder The Planet Crafter 7 Call of Duty®: Black Ops III Valve Index VR Kit Ghostwire: Tokyo 8 No Man's Sky Sea of Thieves Disco Elysium - The Final Cut 9 The Elder Scrolls Online - Crown Packs (DLC) Dread Hunger Death Stranding Director's Cut 10 Dread Hunger Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Midnight Ghost Hunt

Car oui, on confirme le succès mercantile du dernier LEGO grâce aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Succès qui n'est d'ailleurs pas exclusivement marchand, ne soyons pas médisants. Car derrière son apparence enfantine, le titre développé par Traveller's Tales - studio britannique qui s'occupe des adaptations LEGO depuis une quinzaine d'années - dispose de qualités qui en font un jeu tout simplement agréable à jouer et divertissant. Et n'est-ce pas là, in fine, l'un des buts premiers de nos chers jeux vidéo ?