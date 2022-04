Milan-X, c'est la 3e génération de CPU EPYC, basés sur Zen 3, et qui est affublée de mémoire cache 3D-V à hauteur de 512 Mio, pour un total de 768 Mio de L3. C'est le 7473-X qui est passé dans les mains des déliddeurs, qui lui ont fait péter la capsule. Ce CPU, à la base, est un 24 coeurs / 48 threads, avec une fréquence turbo de 3.7 GHz, un TDP max de 280 W, le tout pour un modique prix de 3900 dollars US. Une fois le ciboulot à vif, que voit-on ? L'I/O die au centre, entouré des CCD, offrant 64 coeurs au mieux, mais pas dans le cadre du 7473-X qui a 3 dies actifs par CCD selon une répartition idéale. Mais où est la mémoire cache 3D-V ?

Eh bien, théoriquement, elle est stackée sur chaque chiplet, et ici, elle est planquée sous l'indium puisque les photos ont été prises puce non nettoyée. Vous noterez que des composants Capacitors ont perdu la vie dans la manoeuvre, sans oublier un bout de die arraché du gros die central. Et après avoir nettoyé l'ensemble, on ne voit toujours rien. C'est toute la différence entre les beaux graphiques animés où on distingue super bien la 3D-V Cache collée par dessus le die, et la réalité où on ne voit rien. Si on devait retenir deux choses de ce delid : premièrement, assister à un sacrifice d'un EPYC, c'est toujours triste. Deuxièmement, s'il n'y a pas le X sur le heatspreader, c'est que vous n'avez pas de cache 3D, ne le démontez pas pour le vérifier, vous ne verrez rien !