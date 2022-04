À chaque génération, l’histoire se répète : alors que les GPU deviennent de plus en plus gourmands en watts — le Ray Tracing et les unités matricielles n’aidant en rien — les contraintes thermiques guidant les design des ordinateurs portables, elles, n’évoluent guère. Déjà, sur la série Turing, le modèle précis était un facteur déterminant de performances, si bien que la RTX 2060 mobile se retrouve dans la pratique coude à coude avec la GTX 1660 Ti mobile. Pour Ampere, la situation est légèrement meilleure avec la volonté du caméléon d’afficher clairement l’enveloppe thermique fixée par l’intégrateur, mais cela ne suffit pas vraiment.

Et hop, un coup de marteau, une découpe à la scie et toc, c’est dans le laptop ?



Alors que, sur le segment des cartes graphiques de bural, la RTX 3070 Ti est très (trop) proche d’une RTX 3070 toukourt, sur ordinateur portable, la tendance s’inverse. Avec pas moins de 40 modèles d’ordinateurs portables boostés à la 3080 et une demi-douzaines à la 3070 Ti, notre confrère NotebookCheck a de quoi avoir un peu de recul sur les performances moyennes du bouzin… et cela confirme la tendance. Par exemple, leur MSI Vector GP66 (RTX 3070 Ti) n’est qu’à 10 % de la plus rapide des RTX 3080 (et au-dessus d’une vingtaine d’autres RTX 3080 bien moins lotois) ; alors que le MSI Stealth GS66, quant à lui, accuse 15 % de retard par rapport à son ainé. Il faut dire qu’avec un TDP de 105 W contre 165 W pour le Vector, le combat a de quoi être inégal ; et ce n’est même pas encore le cas le plus extrême. Un certain ROG Sephyrus G15 affiche, lui, une perte sèche de 23 % par rapport au Vector : de quoi sacrément inspirer à la prudence… d’autant plus que son GPU est une 3080, même pas Max-Q ! Méfiance donc si vous voulez vous procurer une machine nomade pour jouer : définitivement, il peut y avoir anguille sous roche. (Source : NotebookCheck)