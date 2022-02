S06E08 • 21 février - 27 février 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream est sorti vendredi 25 février et a été développé par Koei Tecmo. J-RPG classique avec du craft quand même, avec un nom et un scénario à rallonge. Bref, un J-RPG. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/NS

Elden Ring est sorti vendredi 25 février et a été développé par FromSoftware. Dernier Souls-like de chez From (lol), avec un monde ouvert façon Sekiro tout de même et une mécanique archi connue maintenant. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Final Fantasy VI est sorti sur Steam mercredi 23 février et a été développé par Square Enix. Version remasterisée en 2D du même jeu sorti sous le même nom au siècle dernier. A-t-on vraiment besoin d'insister ? Plus d'infos → Dispo sur PC

GRID Legends est sorti jeudi 24 février et a été développé par Codemasters. Des tutures, des circuits, des pilotes, un coup de frein, des pneus qui crient, la justice s'appelle Nicky. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Martha Is Dead est sorti jeudi 24 février et a été développé par LKA. Jeu d'horreur psychologique, ou d'horreur tout court d'ailleurs, c'est un thriller qui tourne autour de la guerre et de la superstition. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

• Focus

Amateurs de loufoquerie, de fantasy et autres absurdités, préparez-vous pour ce qui suit, car la petite Tina est de retour. C'est donc dans un nouveau spin-off de la saga Borderlands que nous retrouverons l'espièglerie de Tina et la monde déjanté de Borderlands, et ce nouveau titre se nomme Tiny Tina's Wonderlands. C'est la suite directe de Tiny Tina et la Forteresse du Dragon, qui est un DLC de Borderlands 2, et le principe reste le même avec une mise en scène façon jeu de rôle plateau donnant lieu à des aventures dans divers mondes. On reste bien évidemment sur un jeu de tir en vue à la première personne avec une composante action-RPG, un mode solo et un mode coop en ligne ou en local (écran partagé).

L'Unreal Engine devra donc s'affairer pour faire tourner tout ce beau monde, et vous aurez le choix entre six classes pour mieux appréhender les aventures que vous propose ce nouveau jeu, dont la sortie est prévue sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC (Windows). Entre les quêtes, les sorts, l'overworld, les combats, le butin et l'humour déjanté, Gearbox Software nous propose donc quelque chose qu'il maîtrise déjà, reste à savoir si les joueurs suivront et si la réussite commerciale de Borderlands 3 sorti en septembre 2019 saura porter ce nouveau titre... ou si la lassitude de l'univers prendra le dessus. Mais on met quand même une petite pièce sur le succès. Rendez-vous donc le 25 mars prochain pour vous remplir les poches d'objets divers et variés qui satisferont vos TOC de looteurs fous.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

