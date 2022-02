Amoureux des chiffres organisés, voici un peu de quoi vous rincer les yeux, avec les dernières statistiques du marché du GPU mondial compilées principalement par Jon Peddie et complétées pour certaines par les Allemands de 3DCenter.org. Les nouvelles données sont celles du dernier trimestre de 2021, ce qui nous permet donc désormais d'avoir une vue d'ensemble sur la merveilleuse période qu'aura été cette année pour le GPU ! Enfin, « merveilleux » pour les fabricants, beaucoup moins pour le grand public non mineur...

Tout d'abord, sachez que 444 millions de GPU de PC ont été vendus en 2021, dont 351 millions furent des iGPU, 93 millions des GPU dédiés, 49 millions des GPU dédiés desktop et 44 millions des GPU dédiés mobiles. Comme d'habitude, l'iGPU est loin devant en termes de volume et par conséquent Intel aussi, c'est normal, vu qu'il y en a un dans la grande majorité des CPU vendus par le fondeur. Pas forcément la statistique la plus pertinente, mais ça ne fait pas jamais de mal de le savoir.

Ce qui nous intéresse le plus, ce sont évidemment les chiffres pour les GPU dédiés de desktop, aussi appelés GPU Add-in-Board. On constatera que les volumes livrés par NVIDIA et AMD n'ont eu de cesse de croitre au fil de l'année passée, preuve que malgré la pénurie de composants et le manque de place chez TSMC, les deux fabricants ont tout de même réussi à faire augmenter la production, mais sans que cela n'eut d'impact particulièrement notable sur la disponibilité à des prix raisonnables. Justement, la donnée la plus affligeante du premier tableau ci-dessus sera bien évidemment la ligne du prix moyen de vente. Qu'il est triste d'y voir des numéros à 4 chiffres pour l'ensemble de l'année... Espérons que cela va réellement changer prochainement petit à petit. On a vu récemment que les prix commençaient à baisser en Allemagne. Une lueur d'espoir ?

Pour le reste, il n'y a pas de grandes surprises aux tableaux. AMD a quelque peu repris du poil de la bête face à NVIDIA sur le marché de la carte graphique desktop au fil de 2021. Par contre, l'évolution fut nulle sur l'année lorsque l'on considère le marché du GPU dédié dans sa totalité. En somme, le statu quo n'a pas encore changé sur le marché duopolistique du GPU, en attendant l'entrée en jeu d'Intel avec ses premières solutions dédiées. Toutefois, compte tenu du fait que le fondeur anticipe d'en livrer que 4 millions en 2022, ne nous attendons pas non plus pour l'instant à une Blitzkrieg ! Enfin, retrouvez en bonus tout à la fin ci-dessous le graphique de l'évolution du marché du GPU de 2002 à fin 2021, réalisé avec soin par 3DCenter.org.

Cartes graphiques PCIe (GPU AiB) Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 AMD 17 % 20 % 20 % 21 % 22,8 % NVIDIA 83 % 80 % 80 % 79 % 77.2 % Volume approx. AMD/NVIDIA en million d'unités 1,9 / 9,1 Soit 11,0 2,4 / 9,4 Soit 11,8 2,3 / 9,2 Soit 11,47 2,7 / 10,0 Soit 12,72 3,0 / 10,1 Soit 13,1 Valeur du marché en milliard de $ 10,6 12,4 11,8 13,7 13,5 Prix moyen de vente Sur le marché au détail 964 $ 1051 $ 1029 $ 1077 $ 1031 $

GPU dédié Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 AMD 18 % 19 % 17 % 17 % 19 % NVIDIA 82 % 81 % 83 % 83 % 81 % Volume total approx. en million d'unités ? 22,3 22,5 24,3 23,7 Parts Desktop/Mobile ? 53 / 47 % 51 / 49 % 52 / 48 % 55 / 45 %