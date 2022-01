S06E02 • 10 janvier - 16 janvier 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Buck Up And Drive! est sorti de son early access lundi 10 janvier et a été développé par Fábio Fontes. Pour les fans de bagnoles et de drift, dans un style "cel shadé" qui évoquera peut-être Initial D à certains. Les vrais savent. Plus d'infos → Dispo sur PC/Tux

Democracy 4 est sorti de son early access jeudi 13 janvier et a été développé par Positech Games. Il est temps de gouverner et de montrer ce qu'est une vraie démocratie. À votre tour d'emmerder les citoyens ! Plus d'infos → Dispo sur PC

GearCity est sorti de son early access vendredi 14 janvier et a été développé par Visual Entertainment And Technologies. Après la politique, vous reprendrez bien un peu d'économie ? Faites prospérer votre business et vendez-nous ces caisses, boudiou !. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

God of War est sorti sur PC vendredi 14 janvier et a été développé par Santa Monica Studio. Kratos débarque sur PC, ça fait plaisir. Vous allez pouvoir tataner du dieu, du demi-dieu et des valkyries. La bagarre ! Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4

Monster Hunter Rise est sorti sur PC mercredi 12 janvier et a été développé par Capcom. À l'instar de Kratos, les chasseurs de monstre déboulent sur nos bécanes après un passage sur Switch. C'est de la bagarre mais en forêt. De la chasse, quoi. Plus d'infos → Dispo sur PC/NS

• Focus

Il arrive, le prochain From Software ! Elden Ring se prépare à inonder les PC et consoles des amateurs de Souls-like, nom dont on affuble les action-RPG à forte difficulté et qui doivent bien évidemment leur sobriquet à Demon's Souls et autres Dark Souls, tous issus des studios du développeur nippon. Gageons que ce nouveau titre est le fruit d'une collaboration qu'on espère fructueuse entre Hidetaka Miyazaki (série des jeux Souls) et George R. R. Martin (Game of Thrones), de quoi susciter l'envie si ce n'est la curiosité des joueurs.

Le principe reste sensiblement le même que d'habitude avec une évolution en vue à la troisième personne, mais là ou Dark Souls était une succession de "petits" mondes, on nous promet ici un monde ouvert qu'on pourra arpenter à dos de canasson. Notons également une personnalisation annoncée comme étant "plus variée", ajoutons à cela un système d'invocations d'esprits qui pourront nous aider au combat, du mode solo, du mode multi, secouez le tout et vous obtiendrez un futur GOTY potentiel. En attendant de confirmer ça, il faudra déjà attendre le 25 février prochain, jour de sortie officiel. Sortie qui aura par ailleurs lieu sur PC (Win), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

• Correctifs, DLC, blabla...

