Vous connaissez forcément Dark Souls ou Demon's Souls avant lui, c'est même devenu un genre à part entière (avant on appelait juste ça un jeu exigeant, mais passons), eh bien Elden Ring prends la suite. Sans surprise, c'est bien FromSoftware qui s'est occupé du bébé et c'est le moteur Havok qui a été retenu , une fois de plus. Autant vous dire que si les amateurs d'action-RPG de type die and retry attendaient la venue de ce nouveau titre afin de renouer avec un gameplay qui leur est cher, certains appréhendaient tout autant les graphismes du bestiau et ses performances. D'où la vidéo du jour.

C'est en faisant fondre chauffer une bonne vieille RTX 2080 Gaming OC que nous nous sommes attelés à un rapide comparatif des presets disponibles dans les options du jeu. On ontera que le frame rate est bloqué à 60 ips, et que même s'il existe une méthode pour le déverrouiller, encore faut-il être équipé d'un moniteur proposant davantage que 60 Hz pour en profiter. Bref, on a fait avec ce qu'on avait et nous avons multiplié les prises pour au final nous "contenter" de comparaer les graphismes au Max et en Low. Et force est de constater que les différences ne sont pas giga-supra-ultra présentes. Certes l'occlusion ambiante et les ombres diffèrent, mais rien de bien folichon niveau textures ou géométrie, comme vous pourrez le constater en visionnant cette courte vidéo comparative.