Les roadmaps de chez Intel, ça a toujours été un joli bazar. Pas vraiment étonnant de la part d’une boite qui doit se farcir à la fois de la recherche de pointe en lithographie, mais aussi en architecture de CPU - et de FPGA, et de SSD du fait de ses multiples rachats. Or, contrairement au concurrent AMD, les bleus n’ont pas croqué de boite qui officie dans les cartes graphiques, ce qui fait qu’il faudra attendre le courant de cette année pour obtenir un bousin haute performance en format PCIe. Pour autant, les APU mobiles compétents ont commencé avec Ice Lake et la fameuse gen11, prémisse du Xe, et cela ne risque pas de s’arrêter là.

En effet, une fuite d’un slide soi-disant interne révèle de grandes ambitions... pour Arrow Lake, soit la suite de Meteor Lake : pas moins de 320 EU, une belle augmentation face aux 96 EUs maximum des iGPU actuels — et 32 maximum pour les versions desktop —, soit plus de la moitié du modèle le plus testiboulé des Intel Arc Alchemist (512 EUs).

La cible ? Apparemment Apple, ouvertement assumée... et c’est à peu près tout. Rajoutez quand même la mention du N3 - 3 nm de chez TSMC, du jargon obscur, et voilà pour la fuite. Et pour les performances, alors ? (Source : AdoredTV via VideoCardz)