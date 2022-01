Depuis quelques années, Epic Games tente de concurrencer Steam en matière de lanceur de jeux vidéo, en se payant des exclusivités à tour de bras et en offrant des jeux à qui le souhaite — contre une utilisation de son lanceur, l’Epic Games Launcher. Pour autant, les réfractaires sont nombreux, d’une part parce que Steam s’est imposée comme plateforme de références, et qu’il est difficile de se faire au changement ; d’autre part par une optimisation plutôt douteuse du client, capable de goinfrer 450 Mio de RAM et 50 à 70 % du CPU (mesure effectuée par les développeurs du projet du jour).

Devant ce constat, des bidouilleurs ont développé leur propre lanceur : l’Heroic Games Launcher. Plus léger (210 Mio de RAM une fois lancé, et moins de 350 Mio de fichiers d’installation contre près d’un Gio pour l’EGL) mais pas forcément plus ergonomique — les catégories manquant cruellement à l’appel — le bousin a toutefois l’avantage d’être fonctionnel et réactif, en plus d’être esthétiquement réussi — un exploit pour un projet Open Source. Bien évidemment, les fonctionnalités sont restreintes, notamment en ce qui concerne le chat et les interactions avec les autres utilisateurs, mais c’est justement le but recherché !

Cerise sur le chapeau, le bousin est compatible Mac, Windows et Linux ; proposant des options de compatibilités pour Proton le cas échéant ainsi que l’intégration de MangoHud pour le suivi des performances. Envie de tester ? Il ne vous reste qu’un clic !