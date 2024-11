Un autre launcher tombe au champ dâ€™honneur

Dans un monde idéal gouverné Gabe Newell, il y aurait Steam et rien d’autre. Le chemin sera encore long avant de parvenir à une telle utopie, mais un obstacle vient d’être franchi : le 2K Launcher n’est plus. Ce lanceur rejoint ainsi le cimetière des ambitieux — et des enquiquineurs —, dans le caveau attenant à celui Bethesda.net. Espérons que l’EA Launcher et l’Ubisoft Connect finiront à leur tour, et de notre vivant, dans la fosse.

Bon débarras

Le trépas n’est pas inattendu. Une certaine Little Sister, engeance à l'évidence tout droit sortie de Bioshock, avait annoncé cette condamnation le 28 octobre. Elle stipulait qu’à « partir du 18 novembre 2024, le launcher 2K sera retiré de tous les jeux qui l'utilisaient sur Epic et Steam ». Cela dit, sur les jeux concernés, à l’image de Mafia: Definitive Edition, le retrait n’est effectif que depuis hier.

RIP

En pratique, cette fin ne devrait pas chambouler votre quotidien. Disons qu’elle vous vous évitera simplement d’avoir à souffrir d’un clic ou deux supplémentaires lors du lancement d’un titre 2K Games sur Steam et l’Epic Games Store. Les jeux émancipés du lanceur sont Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite, The Quarry, Marvel’s Midnight Suns, ceux de la Mafia Trilogy Definitive Edition et bien sûr les jeux de la franchise Civilization (piqûre de rappel : Civilization VII paraîtra l’année prochaine). Quant aux opus XCOM 2 et XCOM: Chimera Squad, ce sont des cas particuliers : les joueurs pourront directement les lancer ou passer par le Launcher de Mod original XCOM.

Comme le précise l’éditeur, en dépit de ce retrait, il est possible que les fichiers du Launcher 2K soient toujours présents sur votre ordinateur. La procédure pour les désinstaller manuellement est détaillée sur une page consacrée sobrement baptisée Suppression des fichiers du lanceur 2K. Pour la faire courte, le lanceur 2K stocke les fichiers à deux endroits dans AppData, sous la référence T2GP Launcher.