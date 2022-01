Vous hésitiez à acquérir la trilogie Tomb Raider, voilà l'occasion de le faire et de fort belle manière. Elle comprend Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider de 2015 et Shadow of the Tomb Raider de 2018, et en version GOTY ce qui implique la présence des DLC associés ! Pour l'anecdote, Rise of the Tomb Raider accueille le DLSS 2 depuis quelques semaines, comme le Shadow. Des heures de jeu et de recherche vous attendent, pour peu que vous ne soyiez pas fermés ni allergiques à l'Epic Games Store. A vos modems, jusqu'au 6 janvier 17 heures !