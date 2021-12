Voici un très bon prétendant au titre de hardware pipotroné de la décennie, il s'agit d'un SSD nommé « Revelation Audio SSD » : un SSD conçu par des audiophiles pour les audiophiles ! Comme vous allez le voir, c'est un concept de SSD effectivement pas vraiment comme les autres, mais alors pas du tout, puisque son rôle très spécifique est de vous apporter le bonheur d'un vrai son 3D et d'élever la qualité audio quasiment au niveau de celle du vinyle ! Le SSD est commercialisé par une marque inconnue du nom de Zzyzx, présumée d'origine taïwanaise. Celle-ci assure avoir collaboré directement avec un spécialiste du contrôleur SSD, qui n'est pas clairement mentionné, et d'avoir passé plus d'un an sur la conception de l'objet.

Sur le plan matériel, on a sous les yeux un SSD NVMe au format classique M.2 2280, celui-ci utilise un PCB Mil-Spec 8 couches avec 2 onces de cuivre et des connecteurs (évidemment) plaqué or 5u. L'objet étant tout nu, on y constate la présence d'un contrôleur SSD de chez Realtek (qui est avant tout connu pour ses solutions audio, beaucoup moins pour ses contrôleurs SSD) et d'une puce NAND d'origine inconnue de 1 To. Cette dernière est de type TLC, mais elle fonctionne essentiellement en mode pseudo-SLC (ou pSLC). Par conséquent, la capacité utilisable est seulement de 333 Go, en contrepartie d'une endurance et de performances sensiblement supérieures. Et selon le créateur du SSD, c'est justement l'une des caractéristiques qui permettront d'améliorer la qualité audio par rapport à un vilain SSD en mode TLC ne pouvant a priori produire qu'un son sans âme...

The sound quality is just our test experience, this test is performed under the same standard product (PCB, external power jack, crystal oscillator, capacitors, etc. have not been modified)

TLC mode: It sounds like background music, no features and powerless, everything is flattened, lacks extension and density.

pSLC mode: There is a special natural feeling, it becomes more smooth and calm, the thickness is slightly increased, and overall it is more resistant to hearing but still slightly."

Non, cette citation n'a pas été générée par notre générateur de Pipotron. Mais ce n'est pas tout ! En effet, le PCB intègre également un oscillateur d'horloge Femto CCHD-957 de Crystek et deux gros condensateurs Audionote Kaisei 220uf — oufff, on entend déjà d'ici les gémissements des audiophiles ! En sus, sachez que c'est un SSD qui pourra aussi être alimenté en électricité pure directement via une prise DC 5V, plutôt que de lui laisser pomper le jus souillé provenant de la carte mère, beurk. Un jumper est présent sur le PCB pour vous laisser sélectionner la source en électricité du SSD. Vendu nu par défaut (et surprenamment sans aucune protection apparente contre les interférences électromagnétiques...), il en existe également une version avec un radiateur en aluminium plaqué de cuivre et taillé sur mesure pour accommoder la conception peut habituelle de l'engin. Combien ça coûte ? 800 balles !

À en croire les publications sur ce forum réservés aux audiophiles, le SSD est déjà arrivé entre les mains de plusieurs amateurs depuis l'apparition du SSD en avril et aurait d’ailleurs même convaincu bon nombre d'entre eux, beaucoup affirmant avoir remarqué un son effectivement meilleur à bien des égards et qui ne cesserait même de se bonifier avec le temps ! Bref, peu ou pas de regrets, visiblement. Bon, faut dire qu'à ce prix-là, rien ne l'encourage vraiment...

Que dire ? Qu'en penser ? Au fond, il semble assez improbable qu'un SSD puisse directement à lui seul être en mesure d'améliorer le son, la manière dont les données sont stockées étant parfaitement la même d'un SSD à un autre, peu importe le type de NAND et son mode de fonctionnement. Mais nous ne vivons pas dans cette bulle ésotérique de l'audiophile, nos oreilles ne sachent pas et nous ne sommes donc pas là pour juger (mais un peu quand même, hein). On vous laissera donc le soin de débattre (amicalement !) de la pertinence du truc dans les ragots. Après tout, chacun fait aussi un peu ce qu'il veut de son temps et de son argent, et si la personne y trouve son compte, tant mieux pour elle (et pour la compagnie qui vend ces trucs) ! L'important, c'est d'y croire, non ? (Source)